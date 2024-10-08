مزايا جديدة... هذا ما اصبح توفراً في "صور غوغل"

أضيفت مزايا جديدة على وظائف تعديل الفيديو بتطبيق "صور غوغل"، وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظامي التشغيل غوغل آندرويد وأبل "آي أو إس".





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وتشمل المزايا الجديدة على أجهزة أندرويد أداة قطع محدثة وزر تحسين تلقائي جديد، وأداة سرعة جديدة، كما انتقلت الأدوات المفضلة الآن إلى المقدمة.وتتيح إعدادات الفيديو المسبقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة على نظامي التشغيل غوغل أندرويد وأبل "آي أو إس" إمكانية قص الفيديو تلقائياً، وتعديل الإضاءة والسرعة بنقرة واحدة فقط، بالإضافة إلى التأثيرات المتقدمة مثل تتبع الحركة الديناميكي أو تحويل مقاطع فيديو بالكامل أو أجزاء منها إلى مقاطع فيديو ذات حركة بطيئة.