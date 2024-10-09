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تكنولوجيا وعلوم
أداة جديدة من "ميتا" لصنع الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
09-10-2024
|
02:00
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أعلنت شركة "ميتا" عن تطوير أداة جديدة يمكن من خلالها صنع الفيديوهات القصيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووفقاً لبلومبيرغ فإن "الأداة الجديدة تسمح بإنشاء مقاطع الفيديو أو تحريرها استنادا على معلومات نصية بسيطة يدخلها المستخدم، وهذه الأداة قد تصبح منافسا لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها غوغل وOpenAI".
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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأداة واستنادا على التعليمات النصية تقوم بإنشاء مقاطع فيديو مدتها 16 ثانية، كما يمكنها إنشاء الصوت لمقاطع الفيديو الموجودة لدى المستخدم، أو لإنشاء الأصوات لمقاطع فيديو جديدة تطورها الأداة بنفسها.
كما يمكن لهذه الأداة إنشاء مقطع فيديو يضم شخصا حقيقيا استنادا إلى صور هذا الشخص، أو يمكن استعمالها لإعادة تحرير الفيديوهات وإضافة عناصر جديدة أو حذف عناصر من لقطات الفيديو.
وحول الموضوع قال نائب رئيس "ميتا" لشؤون الذكاء الاصطناعي:"ستكون هذه الأداة سهلة الاستخدام، ومفيدة للمدونين، وجيدة للتجارب العامة داخل التطبيقات"، وأشار إلى أن الأداة متاحة حاليا لبعض موظفي الشركة وبعض المطورين فقط، ومن المفترض أن تظهر العام القادم في التطبيقات التابعة لـ "ميتا".
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