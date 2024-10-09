28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لا تشبه أي شيء رأوه من قبل.. العلماء يكتشفون مجرة "غريبة"!
Lebanon 24
09-10-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر علماء الفلك على مجرة "غريبة"، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، يمكن أن تساعد على تفسير كيفية نشوء الكون الذي نعرفه.
ولاحظ العلماء باستخدام بيانات جيمس ويب، التابع لوكالة ناسا، أن إحدى المجرات لها بصمة ضوئية غريبة، والتي يبدو أنها تشير إلى أن غازها يسطع أكثر من نجومها. ولم يسبق أن شوهدت مجرة كهذه من قبل.
Advertisement
وكانت المجرة موجودة بعد نحو مليار سنة من الانفجار العظيم. ويعتقد العلماء أنها يمكن أن تكون جزءا مفقودا من تطور المجرة، ما يدل على الوقت بين النجوم الأولى في الكون والمجرات الراسخة التي نعرفها.
وبعد فحص البيانات، أنشأ الفريق نماذج حاسوبية لما قد يحدث إذا تم تسخين سحب الغاز الكونية بواسطة نجوم ضخمة شديدة الحرارة، بحيث يتفوق الغاز على النجوم نفسها. وتطابقت هذه النماذج مع الملاحظات من تلسكوب جيمس ويب تماما تقريبا.
ويعتقد العلماء أن المجرة تتشكل فيها النجوم بشكل مكثف داخل سحابة من الغاز. وتتعرض هذه السحابة لكمية كبيرة من الضوء من النجوم التي يتم إنشاؤها لدرجة أنها تضيء بشكل ساطع عبر الكون بحيث يمكن للعلماء رؤيتها.
وما تزال المجرة المكتشفة حديثا التي أُطلق عليها اسم المجرة 9422، أو GS-NDG-9422، لغزا غامضا من نواح عديدة.
فعلى سبيل المثال، ليس من الواضح مدى تمثيلها للمجرات في هذه النقطة من الكون، أو كيف يمكن أن تنبثق من مجرات في نقاط سابقة من تطورها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
07:33 | 2024-10-08
08/10/2024 07:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
08:40 | 2024-10-08
08/10/2024 08:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:00 | 2024-10-09
"مقلق جدا"... الفائز بنوبل الفيزياء يحذر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة
02:00 | 2024-10-09
أداة جديدة من "ميتا" لصنع الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
00:00 | 2024-10-09
إعصار "ميلتون" يؤثر على ناسا.. أجّلت عملية إطلاق مسبار!
23:00 | 2024-10-08
مزايا جديدة... هذا ما اصبح توفراً في "صور غوغل"
12:42 | 2024-10-08
دولة تتخذ إجراءات عاجلة لمنع أي هجوم سيبراني من إسرائيل
11:26 | 2024-10-08
يمكن أن يدمر مدينة بأكملها.. جسم قريب من الأرض يدنو منا اليوم!
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24