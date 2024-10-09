"أيفون 14 برو ماكس" vs "أيفون 16 برو ماكس".. هل حان وقت التغيير؟





ولكن هل يستحق الأمر الترقية من هاتفك الذي يبلغ من العمر عامين إلى iPhone 16 Pro Max؟ أو، إذا لم يكن لديك أي منهما، فهل هناك أي فائدة من شراء iPhone 14 Pro Max الآن؟

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قبل أن تطلع على مواصفات وميزات هذين الهاتفين، إليك نظرة عامة فقط على مواصفاتهما الرئيسية: يعد هاتف iPhone 16 Pro Max أحدث وأروع هاتف من "أبل"، وإذا كنت تمتلك هاتف iPhone 14 Pro Max، فقد تنظر بغيرة إلى مالكي أحدث هاتف Max من Apple.ولكن هل يستحق الأمر الترقية من هاتفك الذي يبلغ من العمر عامين إلى iPhone 16 Pro Max؟ أو، إذا لم يكن لديك أي منهما، فهل هناك أي فائدة من شراء iPhone 14 Pro Max الآن؟قبل أن تطلع على مواصفات وميزات هذين الهاتفين، إليك نظرة عامة فقط على مواصفاتهما الرئيسية:

تم الكشف عن iPhone 16 Pro Max في 9 أيلول 2024، وتم شحنه في 20 أيلول، بينما وصل iPhone 14 Pro Max قبل ذلك بعامين، في أيلول 2022. يتوفر iPhone 16 Pro Max على نطاق واسع، لكن Apple أوقفت إنتاج iPhone 14 Pro Max، لذلك أصبح من الصعب العثور على وحدات جديدة بشكل متزايد.



أما بالنسبة للسعر، فيبدأ سعر iPhone 16 Pro Max من 1199 دولارًا أميركيًا، والذي تحصل فيه على سعة تخزين 256 جيغابايت. وفي الطرف الأعلى، يكلف الطراز بسعة تخزين 1 تيرابايت 1599 دولارًا أميريكيًا.



رسميًا، يبدأ سعر iPhone 14 Pro Max من 1099 دولارًا أميركيًا، وستحصل على طراز بسعة 128 جيغابايت. وهذا أقل بمقدار 100 دولار أميركي من سعر iPhone 16 Pro Max، على الرغم من أنه يكلف نفس السعر في المملكة المتحدة.



ولكن هذا مقابل سعة تخزين أقل. فجهاز iPhone 14 Pro Max بسعة 256 جيغابايت يكلف 1199 دولارًا أميركيًا، وهو نفس سعر iPhone 16 Pro Max بسعة 256 جيغابايت في الولايات المتحدة، ولكن بسعر أعلى بنحو 110 جنيهات إسترلينية في المملكة المتحدة وأقل بنحو 50 دولارًا أستراليًا في أستراليا.



في أعلى فئة، كان سعر iPhone 14 Pro Max بسعة 1 تيرابايت 1599 دولارًا أميركيًا. وهذا هو نفس سعر iPhone 16 Pro Max بسعة 1 تيرابايت في الولايات المتحدة، ولكنه أعلى بمقدار 140 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، وأقل بمقدار 80 دولارًا أستراليًا في أستراليا.



بالطبع، هذا هاتف عمره عامان، لذا فإن الأسعار الفعلية قد تكون أقل كثيرًا، إذا تمكنت من العثور عليه جديدًا. في الواقع، لن تدفع مقابل iPhone 14 Pro Max ما يقرب من سعر iPhone 16 Pro Max.

يتمتع iPhone 16 Pro Max بتصميم مشابه إلى حد كبير لهاتف iPhone 14 Pro Max، حيث يحتوي كلاهما على شاشة مسطحة وجزيرة ديناميكية وكتلة كاميرا ثلاثية العدسات مماثلة. كما يحتوي كلاهما على ظهر زجاجي وإطار معدني، لكن iPhone 16 Pro Max يستخدم التيتانيوم، بينما يحتوي iPhone 14 Pro Max على إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.



ويحتوي الهاتف الأحدث أيضًا على حواف أصغر، وزر حركة بدلاً من مفتاح كتم الصوت، بالإضافة إلى إضافة زر التحكم في الكاميرا .



وتختلف الألوان أيضًا، حيث يتوفر iPhone 16 Pro Max بألوان Black Titanium وWhite Titanium وNatural Titanium وDesert Titanium، بينما يتوفر iPhone 14 Pro Max بألوان Space Black وSilver وGold وDeep Purple. وتختلف أبعادهما وأوزانهما أيضًا، حيث يبلغ حجم iPhone 16 Pro Max 163 × 77.6 × 8.3 ملم ويزن 227 غرامًا، بينما يبلغ حجم iPhone 14 Pro Max 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم ويزن 240 جرامًا. لذا فإن iPhone 16 Pro Max أطول وأكثر سمكًا وأخف وزنًا من iPhone 14 Pro Max.



السبب وراء طول iPhone 16 Pro Max هو شاشته، التي تأتي أيضًا بحجم أكبر يبلغ 6.9 بوصة، وهي شاشة OLED بدقة 1320 × 2868 مع معدل تحديث 120 هرتز، و460 بكسل لكل بوصة، وسطوع أقصى يبلغ 2000 شمعة.



في هاتف iPhone 14 Pro Max، ستحصل على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1290 × 2796 مع معدل تحديث 120 هرتز، و460 بكسل لكل بوصة، وسطوع أقصى يبلغ 2000 شمعة. لذا فإن الاختلاف في الغالب هو الحجم فقط. (RadarTech)