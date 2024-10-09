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تكنولوجيا وعلوم

آيباد من "آبل" يهيمن على سوق الأجهزة اللوحية

Lebanon 24
09-10-2024 | 10:30
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ساهم جهاز iPad من "آبل" بشكل كبير في توسيع سوق الأجهزة اللوحية العالمية في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعًا بالتحسينات التي تم إجراؤها على iPad Pro وiPad Air والتي أدت إلى ارتفاع الشحنات خلال تلك الفترة.
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في شهر أيار، قدمت شركة أبل تحديثات كبيرة لطرازي iPad Air وiPad Pro، حيث زودتهما بشرائح M2 وM4، من بين تعديلات أخرى. ويبدو أن هذه التحسينات أثرت بشكل إيجابي على السوق بشكل عام.

وبحسب تقرير Counterpoint's Global Tablet Market Tracker، شهد سوق الأجهزة اللوحية الإجمالي زيادة سنوية في الشحنات خلال الربع الثاني من عام 2024. وعلى الرغم من كونها فترة بطيئة تقليديًا، ارتفعت الشحنات العالمية بنحو 15% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وقد اتسم دور شركة أبل في النمو بارتفاع شحناتها بنسبة 14%. ورغم أنها لم تشهد التغيير الأكبر على أساس سنوي مقارنة بالشركات المصنعة الأخرى، فإن حصتها الكبيرة في السوق ضمنت أن يكون لهذه الزيادة تأثير كبير على السوق الإجمالية.

وقد عكس النمو في مبيعات iPad التوسع العام في السوق، مما أدى إلى احتفاظ Apple بحصة سوقية تبلغ 37%، بما يتفق مع الربع الثاني من عام 2023. ومن المرجح أن يساهم غياب تحديثات iPad في عام 2023، إلى جانب التغييرات والتحديثات المتوقعة في عام 2024، في زيادة المبيعات بعد عام ضعيف بشكل ملحوظ بالنسبة لجهاز iPad. 
(mashable middle east)

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