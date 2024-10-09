تحذير من مايكروسوفت.. "وورد" يواجه عطلًا يحذف الملفات دون استرجاع

Advertisement

وبينما أكدت مايكروسوفت علمها بالمشكلة، بحسب ما ورد في رد أحد موظفيها على بعض الشكاوى في منتدى الشركة للدعم والشكاوى، لم تحدد بعد موعداً لحلها، ما يثير قلق المستخدمين بشأن أمان ملفاتهم.ولكن توصل بعض المستخدمين إلى عدة طرق يمكن أن تساعد في تجنب وقوع هذا، إذ إن الملفات المتضررة تشترك في بعض الخصائص، مثل أن تكون مخزنة محلياً على حاسوب المستخدم، وليس مخزنة سحابياً، كذلك تحمل في اسمها الرمز "#"، أو إذا كانت امتدادات الملفات مكتوبة بالأحرف الكبيرة مثل ".DOCX" أو ".RTF" بدلاً من الأحرف الصغيرة، ويقتصر هذا الخلل على إصدار "Word for Microsoft 365" بنسخته رقم 2409.وعلى الرغم من هذا، لم تُحذف جميع الملفات التي توافرت فيها هذه الشروط، وأوضحت مايكروسوفت أن الحذف يحدث عندما يغلق المستخدم برنامج "وورد" ويُطلب منه حفظ الملف بدلاً من حفظه يدوياً قبل إغلاق البرنامج، وفي حال حدث ذلك يُنصح بالتحقق من "سلة المحذوفات" كخطوة أولى، إذ قد يجدون الملف هناك.ومع ذلك، الوقاية تظل الخيار الأفضل لتجنب الحذف الكامل للملفات، فمن أجل تجنب هذه المشكلة، يمكن اتباع بعض الخطوات الوقائية مثل حفظ الملف يدوياً قبل إغلاق "وورد"، وتجنب استخدام الرمز "#" في أسماء الملفات، والحرص على استخدام الامتدادات بالأحرف الصغيرة.تسعى مايكروسوفت جاهدة إلى إبراز أن استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي بدأت تؤتي أُكلها من خلال إضافة ميزات الصوت والرؤية إلى أداة مساعدها المخصص للمستهلكين.كذلك، يمكن الانتقال إلى قائمة "ملف" ثم "خيارات" ثم "حفظ"، وتفعيل خيار "عدم عرض Backstage عند الفتح أو الحفظ باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح".وأخيراً، يمكن للمستخدمين الرجوع إلى نسخة سابقة من برنامج "وورد"، بحيث يكون رقم إصدارها أقدم من النسخة المصابة بالمشكلة، وذلك لتفاديها.جدير بالذكر أن نسخة مايكروسوفت وورد المتضررة هي ضمن حزمة تطبيقات مايكروسوفت المكتبية المدفوعة الموجهة لقطاع الأعمال Microsoft 365، بينما لم يتضرر إصدار خدمة تحرير المستندات النصية الموجه للأفراد. (الشرق)