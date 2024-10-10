25
o
بيروت
26
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تليغرام تتيح للشركات استخدام التطبيق للتحقق من أرقام الهواتف
Lebanon 24
10-10-2024
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة تليغرام هذا الأسبوع عن تحديث يتضمن بعض الميزات الجديدة، حيث ستسمح المنصة الآن للشركات باستخدام تليغرام للتحقق من رقم الهاتف، وهو ما قد يكون أكثر ملاءمة من استخدام طرق مثل الرسائل القصيرة.
Advertisement
ووفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، أوضحت تليغرام في منشور على مدونتها، أنه غالبًا ما تحتاج الشركات إلى إنفاق الكثير من المال على أنظمة للتحقق من أرقام الهاتف للتحقق من هوية مستخدميها، ومع وضع هذا في الاعتبار، تقدم تليجرام الآن حل التحقق من الرقم الخاص بها.
تقول الشركة: "نعلم من تجربتنا الخاصة مدى تكلفة التحقق من أرقام هواتف العملاء بالنسبة للشركات، لذلك بدءًا من اليوم، يمكن لأي شركة أو تطبيق أو موقع ويب إرسال رموز التحقق عبر تليجرام ودفع ثمنها على Fragment، وتعد رموز تليغرام أسرع وأرخص وأكثر أمانًا وراحة من الرسائل القصيرة أو البدائل الأخرى".
سيتلقى مستخدمو تليغرام جميع رموز التحقق في دردشة خاصة داخل التطبيق، وبضغطة واحدة فقط، يمكنهم نسخ الرمز وفتح الصفحة لإكمال التحقق.
ستفرض منصة المراسلة 0.01 دولار أمريكي لكل مستخدم تم التحقق منه، وهو أقل بخمسين مرة من الرسوم التي تفرضها المنصات القائمة على الرسائل القصيرة على الشركات.
بالإضافة إلى هذا النظام الجديد، أعلنت تليغرام أيضًا عن بعض الميزات الجديدة الأخرى، وتشمل هذه الهدايا التي يمكن إرسالها إلى مستخدمين آخرين، وواجهة جديدة لمكالمات الفيديو على نظام التشغيل iOS، وتحسين الإدارة مع المزيد من الخيارات للإبلاغ عن الانتهاكات. (اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
Lebanon 24
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
07:15 | 2024-10-10
10/10/2024 07:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل المستشفى في أميركا.. جيسيكا عازار تنشر صورا جديدة لابنتها "شاها" و"فهد" نسخة عن والده (صور)
Lebanon 24
من داخل المستشفى في أميركا.. جيسيكا عازار تنشر صورا جديدة لابنتها "شاها" و"فهد" نسخة عن والده (صور)
01:10 | 2024-10-10
10/10/2024 01:10:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستطول الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة بريطانيّة
Lebanon 24
هل ستطول الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة بريطانيّة
08:00 | 2024-10-10
10/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف عميل إسرائيلي... هذا ما كان يقوم به في زغرتا
Lebanon 24
توقيف عميل إسرائيلي... هذا ما كان يقوم به في زغرتا
10:04 | 2024-10-10
10/10/2024 10:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يهدّد "شتاء لبنان" جيش إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب!
Lebanon 24
هكذا يهدّد "شتاء لبنان" جيش إسرائيل.. تقريرٌ من تل أبيب!
16:00 | 2024-10-09
09/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:00 | 2024-10-10
خبراء يُحذّرون: الأرض دخلت "مرحلة جديدة حرجة"
09:32 | 2024-10-10
أميركا تدرس تقسيم غوغل لتسوية قضية مكافحة الاحتكار التاريخية
06:57 | 2024-10-10
"ينقسم نصفين".. شاومي تسجل براءة اختراع لهاتف بتصميم غريب
04:12 | 2024-10-10
"جي 42" تقدم رؤية جديدة للذكاء الاصطناعي في "جيتكس" 2024
02:15 | 2024-10-10
البرازيل تفتح أبوابها مجددًا لشركة "إكس".. المحكمة العليا تمنح الضوء الأخضر
01:30 | 2024-10-10
دعوى قضائية جماعية ضد "تيك توك".. 13 ولاية تتهم المنصة بإيذاء صغار السن
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 21:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 21:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 21:41:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24