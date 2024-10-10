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تكنولوجيا وعلوم
منصة X ستدفع لمستخدميها المتميزين مقابل التفاعل مع بعضهم البعض
Lebanon 24
10-10-2024
|
23:00
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تجرى شركة X تغييرًا كبيرًا في كيفية حصول المبدعين على المال من المنصة، فمنذ العام الماضى، تتقاسم شركة X عائدات الإعلانات مع المبدعين بناءً على عدد المستخدمين الذين تم التحقق منهم والذين يرون الإعلانات في الردود على منشوراتهم، لكن الشركة أعلنت اليوم أن المبدعين سيحصلون بدلاً من ذلك على أموال بناءً على "التفاعل مع المحتوى الخاص بك من قبل المستخدمين المتميزين.
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كلما زاد عدد المشتركين في X Premium والتفاعل مع المحتوى من مشتركين آخرين في Premium، زادت الأموال التى يكسبونها جميعًا من الناحية النظرية.
ما سيحدث حقًا هو أن مستخدمى Premium سيظهرون في الردود أكثر مما يظهرون بالفعل، فالأشخاص الذين يشتركون فى X Premium يحصلون بالفعل على الأولوية فى الردود على التغريدات، ويعتمد مستوى هذه الأولوية على فئة X Premium التي يشتركون فيها.
وتقول شركة X فى شروط مشاركة عائدات المبدعين إنها ستزيل المستخدمين من البرنامج إذا تبين أنهم يقومون بتضخيم عدد المشاهدات على منشوراتهم بشكل مصطنع، ولكن سيتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان هذا سيمنع المستخدمين بالفعل من محاولة إيجاد طرق لخداع النظام، ووفقًا لحساب X Premium "ستُحسب التفاعلات الحقيقية فقط من المستخدمين المتميزين ضمن أرباحك".
وفقًا لوثيقة دعم، لن تؤثر الإيرادات من "مرات ظهور الإعلانات التى تم التحقق منها" فى الردود على تقاسم الإيرادات بدءًا من 8 تشرين الثاني، وتقول الشركة إن "ما يصل إلى 25% من اشتراكات Premium ستذهب "مباشرة إلى المبدعين".
(اليوم السابع)
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