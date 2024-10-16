بسعر أقل ومواصفات مثيرة.. منافسة "تسلا" وصلت!

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بهدف التغلب على Tesla في مجال FSD، نجحت Xpeng في التفوق على منافسها المباشر Model 3، حيث قدمت سيارة بسعر أقل من 30 ألف دولار، توفر قيادة ذاتية كاملة ومواقف تلقائية بشكل مجاني.يتحرك المنافسون الرئيسيون لشركة Tesla في الصين، مثل BYD و Xpeng و NIO وغيرهم، بوتيرة سريعة لتطوير أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) المماثلة لنظام FSD، في سباق لتحقيق التميز وجذب المزيد من العملاء.على سبيل المثال، تم إطلاق سيارة Xpeng P7+ سيدان الجديدة، التي وُضعت كمنافس مباشر للطراز 3، بسعر أقل بنسبة 10٪ من أرخص سيارات Tesla. وتصف Xpeng سيارة P7+ بأنها "أول سيارة تعمل بالذكاء الاصطناعي" لأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي للتحكم في جميع عمليات السيارة، بدءًا من القيادة الذاتية وصولاً إلى كفاءة الطاقة والإدارة الحرارية، لأول مرة.يتميز الاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي في P7+ أيضًا بحقيقة أنها أول مركبة ذكية من Xpeng لا تعتمد على LiDAR في القيادة الذاتية.وبدلاً من ذلك، اتبعت Xpeng نهج Tesla، حيث زودت P7+ بتقنية رؤية Eagle Eye، والتي تقول إنها أكثر دقة من الأنظمة السابقة التي تعتمد على LiDARs.أثبت هذا المزج الجديد بين برامج الذكاء الاصطناعي والكاميرا وأجهزة الاستشعار فعاليته، حيث يمكنه رسم خريطة مستمرة لمنطقة بحجم ملعبي كرة قدم في أي ظروف طقس أو طريق.وبفضل تقنية Eagle Eye، قد تصبح Xpeng أول شركة سيارات تستخدم تقنية القيادة الذاتية في جميع المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة بحلول نهاية العام.يتيح نظام الحركة الحرة إمكانية القيادة الذكية من الباب إلى الباب، ومن مكان ركن السيارة إلى مكان ركن آخر، ضمن ADAS لمركبات Xpeng. وهذا يختلف بشكل كبير عن نظام FSD الخاص بشركة Tesla، والذي لم تتم الموافقة على استخدامه في الصين حتى الآن.أما فيما يتعلق بمواصفات P7+، فإن السيارة توفر مدى أطول قليلاً من سيارة Tesla Model 3، وتدير برنامج القيادة الذاتية الخاص بها على شريحتين من نوع Nvidia Orin X، مع نظام معلومات ترفيهي داخل المقصورة مدعوم بمعالج Snapdragon 8295 المتطور.كما توفر مجموعة نقل الحركة المدارة بالذكاء الاصطناعي كفاءة ملحوظة تقدر بحوالي 18 كيلوواط في الساعة لكل 100 ميل، وتم تصميم P7+ على بنية حديثة بقدرة 800 فولت، مما يسمح بشحن سريع للغاية.بدأت الطلبات المسبقة بسعر 29,610 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يتم تخفيض هذا السعر عند الإطلاق الفعلي، المتوقع في وقت لاحق من الشهر المقبل. (التقنية بلا حدود)