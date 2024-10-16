ساعة هواوي Watch D2.. اكتشف ميزاتها الجديدة المتطورة

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لذا، يُعتبر إطلاق ساعة هواوي Watch D2 الجديدة كليا لحظة مثيرة، تعد بإحداث ثورة في هذا القطاع.تتميز هذه الساعة العصرية بجميع ميزات الحياة الذكية ومراقبة الصحة الشاملة، كما تتيح قياس ضغط الدم بشكل احترافي أثناء التنقل. وفي الواقع، حصلت ساعة Watch D2 على شهادة CE الطبية الأوروبية (MDR) بفضل جهاز مراقبة ضغط الدم المتنقل (ABPM) الذي تتمتع به.توفر ساعة Watch D2 طريقة مريحة لمراقبة ضغط الدم أثناء التنقل، على عكس أجهزة مراقبة ضغط الدم التقليدية التي تكون كبيرة وصعبة الحمل.ويعتمد النظام على وسادة هوائية ميكانيكية صغيرة وضيقة تنتفخ عند معصمك لقياس ضغط الدم بدقة.وتعمل الساعة بشكل متكامل مع نمط حياتك المزدحم، إذ يمكن استخدامها في أي وقت ومكان، من الرحلات الجوية والاجتماعات إلى التدريبات، ويدعم النظام جميع أوضاع الجسم الرئيسية، مثل الجلوس والاستلقاء والوقوف.وخلال النهار، يمكنك قياس ضغط الدم بعملية بسيطة عبر رفع المعصم. ويستمر النظام بالعمل تلقائيا في الليل، حيث تتضخم الوسادة الهوائية بسلاسة وبصوت منخفض لتجنب إزعاج نومك.وتُستخدم هذه القياسات الدقيقة لإنشاء تقارير مفصلة في تطبيق Huawei Health، والذي يمكنك تنزيله ومشاركته مع متخصصي الرعاية الصحية.وتمثل ساعة Watch D2 تقدما كبيرا على سابقتها بفضل مجموعة من التحديثات، بما في ذلك قدرات مراقبة ضغط الدم الأكثر دقة. ويتميز الطراز الأحدث بتصميم أكثر انسيابية ونحافة، ووزن أخف لتعزيز الراحة، ويتوفر بلونين: الذهبي والأسود.وتتضمن الميزات الجديدة: شاشة، مقاس 1.82 بوصة سهلة الاستخدام، بخطوط كبيرة وواضحة، وواجهة مستخدم محسّنة لتجربة بصرية غنية.وتتيح ميزة Health Glance مراقبة مؤشرات الصحة الرئيسية في خطوة واحدة، مثل معدل ضربات القلب وأكسجين الدم ومستويات التوتر ودرجة حرارة الجلد وجودة النوم.وتتضمن أيضا جميع الميزات الذكية الأخرى التي تسهل حياتك، مثل بطارية قوية والاتصال عبر البلوتوث والمنبه وتطبيقات الطقس وغيرها الكثير. (روسيا اليوم)