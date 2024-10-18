أبل تتيح للشركات عرض علاماتها التجارية لأكثر من مليار مستخدم

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أعلنت شركة أبل اليوم عن طريقة تتيح للشركات، حتى تلك التي ليس لها موقع فعلي، الاستفادة من العدد الهائل من مستخدمي آيفون النشطين من خلال عرض اسم علامتها التجارية وشعارها على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتطبيقات الدفع وغير ذلك.ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في آخر إحصاء، يوجد ما يقرب من 1.46 مليار مستخدم نشط للآيفون، ويمكن للشركات المعتمدة الوصول إلى هؤلاء الأشخاص من خلال عرض علامتها التجارية وشعارها على تطبيقات iOS الأصلية الشهيرة مثل خرائط أبل والبريد الإلكتروني والمحفظة.وتقول أبل إن كل شركة، حتى تلك التي تقدم خدمة أو ليس لها موقع فعلي، يمكنها إنشاء هوية علامة تجارية مرئية.ويمكن للشركات أن تقرر عرض علامتها التجارية في تطبيقات البريد والهاتف وتخصيص شعارها في ميزة Tap to Pay على iPhone.ويمكن للشركة عرض اسم علامتها التجارية وشعارها في رسائل البريد الإلكتروني للعملاء لجعل رسائل البريد الإلكتروني والشعار والعلامة التجارية تبرز في تطبيق البريد.كما يمكن للشركات التسجيل في Branded Mail اليوم وستظهر شعاراتها لمستخدمي iPhone في تطبيقات Mail الخاصة بهم بحلول وقت لاحق من هذا العام. (اليوم السابع)