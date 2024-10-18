27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أبل تتيح للشركات عرض علاماتها التجارية لأكثر من مليار مستخدم
Lebanon 24
18-10-2024
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة أبل اليوم عن طريقة تتيح للشركات، حتى تلك التي ليس لها موقع فعلي، الاستفادة من العدد الهائل من مستخدمي آيفون النشطين من خلال عرض اسم علامتها التجارية وشعارها على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتطبيقات الدفع وغير ذلك.
Advertisement
ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه في آخر إحصاء، يوجد ما يقرب من 1.46 مليار مستخدم نشط للآيفون، ويمكن للشركات المعتمدة الوصول إلى هؤلاء الأشخاص من خلال عرض علامتها التجارية وشعارها على تطبيقات iOS الأصلية الشهيرة مثل خرائط أبل والبريد الإلكتروني والمحفظة.
وتقول أبل إن كل شركة، حتى تلك التي تقدم خدمة أو ليس لها موقع فعلي، يمكنها إنشاء هوية علامة تجارية مرئية.
ويمكن للشركات أن تقرر عرض علامتها التجارية في تطبيقات البريد والهاتف وتخصيص شعارها في ميزة Tap to Pay على iPhone.
ويمكن للشركة عرض اسم علامتها التجارية وشعارها في رسائل البريد الإلكتروني للعملاء لجعل رسائل البريد الإلكتروني والشعار والعلامة التجارية تبرز في تطبيق البريد.
كما يمكن للشركات التسجيل في Branded Mail اليوم وستظهر شعاراتها لمستخدمي iPhone في تطبيقات Mail الخاصة بهم بحلول وقت لاحق من هذا العام. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
راغب علامة برسالة غاضبة: لعنكم الله
Lebanon 24
راغب علامة برسالة غاضبة: لعنكم الله
12:40 | 2024-10-17
17/10/2024 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
Lebanon 24
هل بدأ الهجوم البري؟
15:00 | 2024-10-17
17/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تُعلن أنّها اغتالت يحيى السنوار
Lebanon 24
رسميّاً... إسرائيل تُعلن أنّها اغتالت يحيى السنوار
09:12 | 2024-10-17
17/10/2024 09:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
Lebanon 24
إخلاء مبنى في وسط بيروت.. العاملون فيه تلقوا إنذارات
07:54 | 2024-10-17
17/10/2024 07:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من إسرائيل لسكان منطقة في الشوف
Lebanon 24
تحذير عاجل من إسرائيل لسكان منطقة في الشوف
09:36 | 2024-10-17
17/10/2024 09:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:15 | 2024-10-18
تهديد خطير.. كيف يتم اختراقك؟
00:30 | 2024-10-18
"ميتا" تبدأ تسريح موظفين في واتساب وإنستغرام.. ما السبب؟
23:00 | 2024-10-17
الذكاء الاصطناعي يفشل في حل العمليات الرياضية المعقدة
15:00 | 2024-10-17
تطبيق Google Shopping يحصل على ميزة.. اليكم التفاصيل
12:00 | 2024-10-17
واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدميه
08:09 | 2024-10-17
الإمارات تعزز سباقات "الفورمولا 1" عبر الابتكار في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "جي 42"
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
18/10/2024 13:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
18/10/2024 13:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
18/10/2024 13:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24