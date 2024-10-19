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تكنولوجيا وعلوم
Pixel 9 يساعد غوغل على تحقيق رقم قياسي جديد فى المبيعات
Lebanon 24
19-10-2024
|
10:15
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كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، وهذا ملحوظ لأنه كانت المرة الأولى منذ عام 2018 التي تم فيها تسجيل نمو في الربع الثالث من العام.
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ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، شهدت جميع الشركات الخمس الكبرى تحسنًا في مبيعاتها، كما باعت غوغل هواتف أكثر من أي ربع سابق، ومن المفترض أن يكون ذلك بمساعدة سلسلة Pixel 9 وPixel 8a.
في حين لم تكشف Counterpoint عن الأرقام الخاصة بشركة جوجل، فإن حقيقة أنها كانت أفضل ربع للشركة على الإطلاق من حيث أحجام الشحنات دليل كافٍ على أنها على المسار الصحيح مع أحدث إصداراتها.
كان هذا هو الربع الرابع على التوالي من النمو، مما يشير إلى أن السوق يخرج أخيرًا من الركود الناجم عن الوباء، ومع ذلك، كان النمو أبطأ مما كان عليه في الأرباع السابقة لأن المستهلكين يتمسكون بهواتفهم لفترة أطول.
كما أنه مع 16%، كانت أبل ثاني أكبر لاعب في الربع الثالث، وصعدت إلى المركز الأول في أيلول بعد إطلاق iPhone 16.
ومن المؤكد أن الذكاء الاصطناعي لعب دورًا، حيث أشار التقرير إلى أن واحدًا من كل أربعة مستهلكين أبدى استعداده لإنفاق أكثر من 600 دولار على هاتف مزود بميزات الذكاء الاصطناعي هذا العام.
(اليوم السابع)
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