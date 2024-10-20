للشركات.. ميزة مهمة من "آبل"





وأعلنت "أبل" كيف يمكن للشركات التي تستخدم أداة Business Connect الخاصة بها إضافة اسم علامتها التجارية وشعارها بطرق ستظهر في تطبيقات آيفون المستخدمة للبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمدفوعات.

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التفاعل مع المستخدمين توفر شركة "أبل" في وقت قريب ميزة جديدة تتيح للعلامات التجارية وضع بصمتها على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الواردة إلى هاتف آيفون الذكي.وأعلنت "أبل" كيف يمكن للشركات التي تستخدم أداة Business Connect الخاصة بها إضافة اسم علامتها التجارية وشعارها بطرق ستظهر في تطبيقات آيفون المستخدمة للبريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمدفوعات.

قدمت "أبل" لأول مرة أداة Business Connect العام الماضي، بوصفها طريقة للشركات للتفاعل مع المستخدمين عبر الخرائط والرسائل والمحفظة وسيري وتطبيقاتها الأخرى.



وتخطط "أبل" لتحديث محرك بحث App Store، ولكنها قد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يمكن لكل شركة مسجلة بعد تأكيد دقة معلوماتها، زيادة تفاصيل إضافية مثل الصور أو العروض الخاصة.



وقد يكون جمع معلومات الأعمال مفيدًا لشركة "أبل"، إذا أطلقت محرك بحث خاص بها، أو ميزات داخلية لـ Apple Intelligence، بدلًا من إرسال المستخدمين إلى مصادر خارجية مثل غوغل أو ميتا.

ميزة مهمة للشركات

والبريد الذي يحمل العلامة التجارية هو ميزة يمكن للشركات الاشتراك فيها بدءًا من اليوم، قبل طرحها للمستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يجعل التعرف على رسائل البريد الإلكتروني أسهل في بحر من الرسائل غير المقروءة.



يذكر أنه في السنوات الأخيرة، أضاف Gmail أيضًا شعارات العلامة التجارية وعلامات الاختيار المصادق عليها لإظهار ما إذا كان البريد الإلكتروني قادمًا من مصدر جرى التحقق منه.



بالإضافة إلى ذلك، إذا اختارت الشركات الاشتراك في Business Caller ID، فستعرض "أبل" اسمها وشعارها على شاشة المكالمات الواردة في آيفون.



ويجب أن تكون هذه الميزة مفيدة عندما تحاول معرفة ما إذا كان الرقم الذي يتصل بك هو عشوائي، أو رقمًا مشروعًا.



وسيبدأ طرح هذه الميزة العام المقبل، كذلك سيتيح تحديث آخر قادم لخدمة Tap to Pay من "أبل" للشركات عرض شعارها عند قبول المدفوعات بدلًا من مجرد عرض رمز الفئة. (إرم نيوز)