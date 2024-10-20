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تكنولوجيا وعلوم
نظارة Lumen لمساعدة المكفوفين.. "دقة وسرعة فائقة"
Lebanon 24
20-10-2024
|
07:53
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في عالم يعتمد فيه كثير من المكفوفين بشكل كبير على الكلاب المرشدة للتنقل بسلام وأمان، تبرز التحديات الواضحة لهذه الحلول التقليدية، مثل محدودية الوصول إليها وارتفاع تكلفتها وصعوبة تعميمها على نطاق واسع.
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لذا رأت شركة Lumen أنه لا بد من توفير حل عملي يعيد تشكيل حياة ملايين المكفوفين حول العالم، ومن هنا خرجت فكرة نظارة لومين الذكية، والتي عرضتها ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024 في دبي.
وفي حديثه لـ"الشرق"، قال كورميا أماري، مدير Lumen التنفيذي، إن هناك حوالي 40 مليون كفيف حول العالم مقابل 28 ألف كلب مرشد؛ لذلك لن تكون بمثابة مقارنة عادلة، وبالتالي لن تتوفر تلك الميزة سوى للأكثر حظاً وكذلك بعض القادرين على دفع تكلفة باهظة، مشيراً إلى أن جهاز لومين يقدم مستوى فائق من الدقة في التجول بحرية.
تعمل نظارة Lumen من خلال ست كاميرات ومستشعرات دقيقة، تمكنها من تحليل البيئة المحيطة بشكل ثلاثي الأبعاد، والتعرف على العقبات والمسارات الآمنة في الوقت الفعلي.
بفضل هذا الابتكار، سيتمكن المكفوفون من التنقل بسهولة تامة، مع تكنولوجيا تعالج التحديات التقليدية التي تواجههم في حياتهم اليومية، فبدلاً من الاعتماد على الكلاب المرشدة التي تتطلب تدريباً مكثفاً وتكاليف باهظة، تأتي نظارات Lumen لتقدم حلاً أكثر عملية واستدامة.
يتميز جهاز Lumen بقدرته على توجيه المستخدمين، باستخدام واجهة مبتكرة ترسل إشارات حسية إلى الرأس، في صورة اهتزازات Haptic Feedback، وهو ما يحاكي وظيفة الكلب المرشد في توجيه الشخص.
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