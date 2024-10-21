ميزة جديدة من "Youtube"

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تهدف ميزة جديدة قيد التطوير ليوتيوب حاليًا إلى تسهيل الأمور على المبدعين على حساب معجبيهم، حيث تضم المنصة، مثل أي منصة أخرى تقريبًا في السوق اليوم، الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقها، ولكن بدلاً من استخدامه لتسهيل العثور على الفيديو الذي شاهدته منذ سنوات، ستستخدمها بدلاً من ذلك لأغراضها الأكثر بساطة: إنشاء النص.ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه على وجه التحديد، يتطلع يوتيوب إلى تزويد المبدعين على المنصة بذكاء اصطناعي يمكنه محاكاة نبرتهم وأسلوب كتابتهم للرد على التعليقات.عندما يرد عليك أحد مستخدمي YouTube المشهورين، ستتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بهم حقًا أم مجرد ذكاء اصطناعي يتظاهر بأنه هم.ولعل الفكرة هي السماح للمبدعين بإنشاء رد على تعليق على الفور، حيث يمكن للمبدعين تعديل هذا الرد إذا رغبوا في ذلك أو يمكنهم فقط نشره والانتقال بسرعة إلى التعليق التالي.وسيسمح يوتيوب قريبًا للمبدعين بتشغيل هذا الذكاء الاصطناعي على الرد الآلي حتى يتمكن من الرد على التعليقات لجذب المشاركة دون أي إشراف مباشر.