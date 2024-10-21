25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "Youtube"
Lebanon 24
21-10-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تهدف ميزة جديدة قيد التطوير ليوتيوب حاليًا إلى تسهيل الأمور على المبدعين على حساب معجبيهم، حيث تضم المنصة، مثل أي منصة أخرى تقريبًا في السوق اليوم، الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقها، ولكن بدلاً من استخدامه لتسهيل العثور على الفيديو الذي شاهدته منذ سنوات، ستستخدمها بدلاً من ذلك لأغراضها الأكثر بساطة: إنشاء النص.
Advertisement
ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه على وجه التحديد، يتطلع يوتيوب إلى تزويد المبدعين على المنصة بذكاء اصطناعي يمكنه محاكاة نبرتهم وأسلوب كتابتهم للرد على التعليقات.
عندما يرد عليك أحد مستخدمي YouTube المشهورين، ستتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بهم حقًا أم مجرد ذكاء اصطناعي يتظاهر بأنه هم.
ولعل الفكرة هي السماح للمبدعين بإنشاء رد على تعليق على الفور، حيث يمكن للمبدعين تعديل هذا الرد إذا رغبوا في ذلك أو يمكنهم فقط نشره والانتقال بسرعة إلى التعليق التالي.
وسيسمح يوتيوب قريبًا للمبدعين بتشغيل هذا الذكاء الاصطناعي على الرد الآلي حتى يتمكن من الرد على التعليقات لجذب المشاركة دون أي إشراف مباشر.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
Lebanon 24
بعد أنباء عن أنه نصب عليها.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتكشف للمرة الأولى سبب انفصالها عن خطيبها
23:35 | 2024-10-20
20/10/2024 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن طلاقها.. نانسي عجرم تحسم الجدل وهذا ما نشرته (صورة)
16:00 | 2024-10-20
20/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
Lebanon 24
31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)
14:24 | 2024-10-20
20/10/2024 02:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
Lebanon 24
بالفيديو- الدخان الأسود يتصاعد بشكل كثيف في زغرتا.. اليكم السبب
06:50 | 2024-10-20
20/10/2024 06:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
Lebanon 24
"ما بقا عندي مدخول": هشام حداد غادر لبنان وانتقل إلى دبي.. هل ترك الـ MTV؟
02:52 | 2024-10-21
21/10/2024 02:52:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:41 | 2024-10-21
الذكاء الاصطناعي يضاهي الأسلحة النووية في تهديده للبشرية!
02:00 | 2024-10-21
دراسة تكشف: ألعاب الفيديو تجعل عقلك أكثر شباباً
00:12 | 2024-10-21
مركبة فضائية أميركية غامضة تنفذ مناورات غير مسبوقة فوق الأرض
23:00 | 2024-10-20
قاضي أميركي يمنح غوغل تأخيرًا في فتح متاجر التطبيقات المنافسة
23:00 | 2024-10-20
إطلاق "شات جي بي تي" لنظام ويندوز
16:00 | 2024-10-20
"احمِ هاتفك في لحظة".. غوغل تطلق ميزات لحماية معلوماتك من السرقة!
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
21/10/2024 13:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
21/10/2024 13:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
21/10/2024 13:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24