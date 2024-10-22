توقع الذكاء الاصطناعي القضاء على أكبر عدد من البشر بحلول 2050، بوباء جديد سيتفوّق على كورونا.

وسألت صحيفة "ديلي ستار" الذكاء الاصطناعي عن مصير البشر بحلول 2050، فأخبرها بأنّه يوجد حالياً عدد كبير من القتلة الرئيسيين لسكان العالم يتنافسون على المركز الأول، الذي يحتله اليوم مرض نقص تروية القلب.

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لكن بحلول 2025 وفق الذكاء الاصطناعي، سيكون البشر أمام بكتيريا مقاوِمة لكل المضادات الحيوية، وستحتل المركز الأول والرئيسي بين قاتلي البشر. وأرجع سبب تفشي هذه البكتيريا إلى الانتشار المتزايد للجراثيم حول العالم، من خلال التجارب العلمية التي تنتهك التشريعات والقوانين المصرح بها دولياً، إضافة إلى الحروب واستخدام مواد قتالية محرمة دولياً.

واعتبر أن ما يثير الرعب في الأمر هو حتمية هذه الفاجعة ما لم تستعيد البشرية نظرة إلى الوراء، وتعيد الدول الكبرى والمنظمات الدولية حساباتها، والحد من الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات التي يمكن تقليلها بسهولة حالياً.

وحذّر من تطور هذه البكتيريا لتصبح قاتلة ومقاومة لكل المضادات الحيوية، وقد تكون سبب القضاء على البشرية.

لكن الذكاء الاصطناعي استدرك بأنّه حتى ذلك الحين هناك "منافسين محتملين آخرين" لهذه البكتيريا، مثل أمراض القلب، والسرطان بأنواعه، والأمراض بسبب تغيّر المناخ والأمراض العصبية.



شّدد الذكاء الاصطناعي على أن توقعاته مبنية على مسار الأوضاع الحالية في العالم، وعلى تحليل تحديات المستقبل، لكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذه النتائج وتغيّر سلبيتها.

وشدد على أهمية التطور العلمي والتقدّم الطبي لمواجهة تفشي الأمراض، بالتزامن مع المبادرات الصحية الحكومية، والدولية للقضاء على الأوبئة ومواجهة التغير المناخي.