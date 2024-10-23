"Vision Pro" وصل إلى هدف الإنتاج المتوقع

Advertisement

وفقًا لتقرير جديد من The Information، تعمل شركة Apple على تعديل إنتاج سلسلة التوريد الخاصة بها لجهاز Apple Vision Pro. ويوضح التقرير أن شركة Apple "لديها مخزون كافٍ لتلبية الطلب في المستقبل المنظور.وذكرت التقارير أن موردي شركة أبل قد صنعوا "ما يكفي من المكونات لحوالي 600 ألف سماعة رأس"، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية للشحنات في عام 2024.وتشير التقارير إلى أن شركة أبل أخبرت شريك التجميع Luxshare مؤخرًا أنها "قد تحتاج إلى تقليص" تصنيع Apple Vision Pro في أيلول.في الوقت الحالي، تنتج شركة Luxshare حوالي 1000 وحدة Vision Pro يوميًا، بانخفاض عن ذروة بلغت حوالي 2000 وحدة يوميًا. وفي المجموع، قامت الشركة بتجميع "ما بين 500 ألف و600 ألف سماعة رأس منذ بدء الإنتاج في العام الماضي".وقال أحد الموظفين الذين استشهد بهم التقرير إن مصنعهم "علق إنتاج مكونات Vision Pro في آب بناءً على توقعات Apple الضعيفة، ولا يزال مستودعهم مليئًا بعشرات الآلاف من الأجزاء غير المسلمة". (9to5 mac)