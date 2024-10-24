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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من واتساب.. ما هي؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 23:00
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تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء حزم ملصقات خاصة بهم ومشاركتها مع الآخرين، وباتت هذه الميزة متاحة حاليًا لمختبري النسخة التجريبية عبر متجر غوغل بلاي.
 
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ومن المتوقع أن تسهّل هذه الميزة على المستخدمين تنظيم الملصقات وإدارتها ضمن مجموعات بدلًا من حفظها في قسم "المفضلة".

ورُصدت هذه الميزة في الإصدار التجريبي الأخير لتطبيق واتساب في نظام أندرويد. وبعد إنشاء حزمة الملصقات، يمكن للمستخدمين مشاركتها مع الأصدقاء أو المجموعات بسهولة، مما يتيح للآخرين تنزيل الحزمة كاملةً بنقرة واحدة، من دون الحاجة إلى تحميل الملصقات بنحو فردي.

ووفقًا لتقرير من موقع WABetaInfo، فإن ميزة مشاركة حزم الملصقات ما زالت قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها في تحديث مستقبلي للتطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت واتساب حديثًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حفظ جهات الاتصال في التطبيق فقط، بنحو منفصل عن قائمة جهات الاتصال في الهاتف.

وتعمل شركة ميتا مالكة التطبيق أيضًا، على تطوير ميزة في واتساب تتيح للتطبيق تذكر البيانات والتفاصيل الشخصية التي يرسلها المستخدمون في محادثاتهم مع مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج Meta AI، مما يسمح بتقديم توصيات مخصصة للمستخدمين.

وتختبر واتساب أيضًا وضعًا ليليًا جديدًا في شاشات الهواتف من نوع "أمولد"، إذ سيكون هذا الوضع داكنًا أكثر من الوضع الليلي التقليدي، مما يساعد في تقليل الوهج وتخفيف إجهاد العين في أثناء استخدام التطبيق في ظروف الإضاءة المنخفضة. (العربية)
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