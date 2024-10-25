20
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تسريبات جديدة تكشف تصميم كاميرا هاتف Xiaomi 15 Ultra المرتقب (صور)
Lebanon 24
25-10-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخطط شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra في حدث يعقد بشكل منفصل العام المقبل، واليوم تقدم الصور المسربة ثلاثية الأبعاد نظرة على تصميم الكاميرة في هذا الإصدار.
ينطلق حدث شاومي قبل نهاية هذا الشهر لإطلاق هواتف Xiaomi 15، وXiaomi 15 Pro، بينما تقدم إصدار Ultra في حدث يعقد في شهر تشرين الثاني من عام 2025 المقبل.
Advertisement
وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد التصميم الدائري لوحدة الكاميرة في هاتف Xiaomi 15 Ultra، والتي تتضمن إعدادات غير تقليدية لمستشعرات الكاميرة، حيث تتميز مستشعرات الكاميرة بترتيب غير متماثل في الجهتين.
كما يشير مصدر التسريبات المصورة أن وحدة كاميرة هاتف 15 Ultra ستتضمن مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل في الجزء العلوي من وحدة الكاميرة وينفصل عن المستشعرات الأخرى.
ومن المقرر أن يضم هذا المستشعر عدسات periscope telephoto لدعم تكبير بصري يصل إلى 4.3 مرة، على أن تضم الكاميرة مستشعر ISOCELL HP9 من سامسونج.
وفي الجزء السفلي تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري مرتين، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.
يذكر أن هاتف Xiaomi 15 Ultra يأتي بشاشة LTPO OLED بحجم 6.7 إنش، وإنحناء مايكرو في الجهات الأربعة من الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وقدرة بطارية 6000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W. (التقنية بلا حدود)
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
Lebanon 24
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
07:46 | 2024-10-25
25/10/2024 07:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
07:00 | 2024-10-25
25/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جنديّ إسرائيليّ التقط صورة في بلدة لبنانيّة... إليكم ما حلّ به أمس
Lebanon 24
جنديّ إسرائيليّ التقط صورة في بلدة لبنانيّة... إليكم ما حلّ به أمس
09:11 | 2024-10-25
25/10/2024 09:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2024-10-25
قد يغير تاريخ الموسيقى.. شاهدوا أول روبوت يعزف على آلة وترية!
14:00 | 2024-10-25
هواوي تُطلق "HarmonyOS Next".. خطوة للاستقلال الكامل عن الأندرويد
10:06 | 2024-10-25
سيدة تتهم روبوت دردشة بدفع ابنها إلى الانتحار
08:15 | 2024-10-25
جهاز محمول "منخفض التكلفة" يكتشف السرطان خلال ساعة واحدة
04:35 | 2024-10-25
الاتحاد الأوروبى يغرم LinkedIn لانتهاكها لائحة حماية البيانات
02:35 | 2024-10-25
تقرير خطير يكشف.. العالم في طريقه لارتفاع كارثي في درجات الحرارة
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
26/10/2024 01:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
26/10/2024 01:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
26/10/2024 01:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24