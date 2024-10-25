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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات جديدة تكشف تصميم كاميرا هاتف Xiaomi 15 Ultra المرتقب (صور)

Lebanon 24
25-10-2024 | 16:00
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تخطط شاومي لإطلاق هاتف Xiaomi 15 Ultra  في حدث يعقد بشكل منفصل العام المقبل، واليوم تقدم الصور المسربة ثلاثية الأبعاد نظرة على تصميم الكاميرة في هذا الإصدار.

ينطلق حدث شاومي قبل نهاية هذا الشهر لإطلاق هواتف Xiaomi 15، وXiaomi 15 Pro، بينما تقدم إصدار Ultra في حدث يعقد في شهر تشرين الثاني من عام 2025 المقبل.
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وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد التصميم الدائري لوحدة الكاميرة في هاتف Xiaomi 15 Ultra، والتي تتضمن إعدادات غير تقليدية لمستشعرات الكاميرة، حيث تتميز مستشعرات الكاميرة بترتيب غير متماثل في الجهتين.

كما يشير مصدر التسريبات المصورة أن وحدة كاميرة هاتف 15 Ultra ستتضمن مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل في الجزء العلوي من وحدة الكاميرة وينفصل عن المستشعرات الأخرى.


ومن المقرر أن يضم هذا المستشعر عدسات periscope telephoto لدعم تكبير بصري يصل إلى 4.3 مرة، على أن تضم الكاميرة مستشعر ISOCELL HP9 من سامسونج.

وفي الجزء السفلي تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لتكبير بصري مرتين، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

يذكر أن هاتف Xiaomi 15 Ultra يأتي بشاشة LTPO OLED بحجم 6.7 إنش، وإنحناء مايكرو في الجهات الأربعة من الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وقدرة بطارية 6000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 80W. (التقنية بلا حدود) 
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