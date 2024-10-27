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تكنولوجيا وعلوم

سعر الرحلة تحدّد.. شركة صينية تخطط لإرسال السياح إلى الفضاء

Lebanon 24
27-10-2024 | 03:00
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طرحت شركة "ديب بلو ايروسبايس" الصينية، أول تذاكر للرحلات الفضائية التجارية، في 2027، على التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة طرح تذكرتين للرحلة الفضائية، بمليون ونصف مليون يوان صيني، حوالى 211 ألف دولار، للتذكرة، لتجربة انعدام الجاذبية لمدة خمس دقائق.
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من المقرر أن تطلق الرحلة في 2027، وسيتمكن الركاب من بلوغ الفضاء والبقاء فيه 12 دقيقة دون الدخول إلى مدار الأرض، وفق ما أوضحت الشركة.
وقالت الشركة إن رحلتها إلى الفضاء ستصل فيها المركبة الفضائية إلى الفضاء الخارجي، لكن مسارها سيتقاطع مع الغلاف الجوي، ولا تكمل دورة مدارية كاملة.
 
 
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