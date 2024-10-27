هواوي تعلن عن نظام تشغيل جديد لأجهزتها الذكية

أعلنت هواوي عن نظام تشغيل جديد، سيوفر أداء مميزا لمختلف أنواع الأجهزة الذكية.



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يستخدم نظام التشغيل نواة صغيرة خاصة، تعتمد على كود OpenHarmony مفتوح المصدر، ويدعم تطبيقات (HMS) التي توفرها هواوي لمستخدمي أجهزتها، كما يدعم مترجم Huawei Ark. وأشارت هواوي إلى أن نظام التشغيل الجديد HarmonyOS Next سيعمل مع الهواتف والحواسب اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والساعات الذكية وأنظمة المنازل وأجهزة السيارات الذكية أيضا.يستخدم نظام التشغيل نواة صغيرة خاصة، تعتمد على كود OpenHarmony مفتوح المصدر، ويدعم تطبيقات (HMS) التي توفرها هواوي لمستخدمي أجهزتها، كما يدعم مترجم Huawei Ark.

وحصل النظام على واجهات تشغيل جديدة وعلى مؤثرات صورية وصوتية أفضل مقارنة بأنظمة HarmonyOS السابقة، كما جهّز بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي المبنية على نماذج Pangu البرمجية، وتبعا للخبراء في هواوي فإن هذا النظام سيحسن أداء الأجهزة بنسبة 30% تقريبا، كما سيقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 20% مقارنة بأنظمة التشغيل التي طرحتها من قبل.



ومن المفترض أن يصل هذا النظام بداية إلى هواتف هواوي الرائدة، مثل Mate 60 و Pura 70 وإلى الحواسب اللوحية الجديدة من فئة MatePad Pro، وسيصل تباعا إلى العديد من أجهزة هواوي خلال الأشهر القليلة القادمة. (روسيا اليوم)