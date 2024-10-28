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تكنولوجيا وعلوم
سبيس إكس الأميركية تطلق 22 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء
Lebanon 24
28-10-2024
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أطلقت SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت ستارلينك من ساحل الفضاء بولاية فلوريدا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل 22 مركبة فضائية من ستارلينك من محطة كيب كانافيرال الفضائية.
ووفقا لما ذكره موقع "space"، عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع، وهبطت على سفينة "Just Read the Instructions"، التي كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.
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كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط التاسع عشر لهذا الصاروخ المعزز، ومهمة ستارلينك الخامسة عشرة بشكل عام، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.
وفي الوقت نفسه، استمرت المرحلة العلوية من فالكون 9 في نقل أقمار ستارلينك الصناعية إلى مدار أرضي منخفض (LEO)، حيث كان من المقرر نشرها بعد حوالي 64 دقيقة من الإقلاع.
تتوالى عمليات إطلاق أقمار ستارلينك بسرعة هذه الأيام، فقد أطلقت SpaceX حوالى 100 مهمة لصاروخ فالكون 9 حتى الآن في عام 2024، وكان 66 منها عبارة عن مهام ستارلينك.
وتتكون مجموعة أقمار ستارلينك العملاقة، التي تنقل خدمة الإنترنت للعملاء في جميع أنحاء العالم، حاليًا من أكثر من 6400 قمر صناعي نشط.
المصدر: اليوم السابع
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