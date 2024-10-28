أرقام مُثيرة عن عمالقة التكنولوجيا والإعلام.. إليكم بالترتيب أغلى 10 منصات





ويكشف هذا التقرير الجديد من فيجوال كابيتالست، عن العلامات التجارية الإعلامية والتكنولوجية الأكثر قيمة في العالم، بحسب ما وصلت له هذه العلامات من قيمة سوقية حتى أيلول 2024، وفقًا لبيانات من شركة Brand Finance.

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ووفقًا لشركة Brand Finance، فإن العلامات التجارية التلفزيونية التقليدية، فقدت قيمتها وقوتها مع تحول المستهلكين نحو منصات البث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



غوغل

في صدارة الترتيب جاءت شركة غوغل كأعلى علامة تجارية إعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 333 مليار دولار.



تيك توك

في الترتيب الثاني، جاءت منصة نشر مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 84 مليار دولار.



فيسبوك

في الترتيب الثالث، جاءت منصة التواصل الاجتماعي الأضخم في العالم فيسبوك، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 76 مليار دولار. على مدار العقد الماضي، انتقلت صدارة التصنيف العالمي للعلامات التجارية لعمالقة الإعلام الأكثر قيمة، مثل ديزني وفوكس وإن بي سي، إلى شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.ويكشف هذا التقرير الجديد من فيجوال كابيتالست، عن العلامات التجارية الإعلامية والتكنولوجية الأكثر قيمة في العالم، بحسب ما وصلت له هذه العلامات من قيمة سوقية حتى أيلول 2024، وفقًا لبيانات من شركة Brand Finance.ووفقًا لشركة Brand Finance، فإن العلامات التجارية التلفزيونية التقليدية، فقدت قيمتها وقوتها مع تحول المستهلكين نحو منصات البث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.في صدارة الترتيب جاءت شركة غوغل كأعلى علامة تجارية إعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 333 مليار دولار.في الترتيب الثاني، جاءت منصة نشر مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 84 مليار دولار.في الترتيب الثالث، جاءت منصة التواصل الاجتماعي الأضخم في العالم فيسبوك، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 76 مليار دولار.

إنستغرام

في الترتيب الرابع، جاءت منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 70 مليار دولار.



ديزني

في الترتيب الخامس، جاءت شركة ديزني، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 47 مليار دولار.



WeChat

ثم في الترتيب السادس، جاءت منصة ويشات الصينية، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 42 مليار دولار.



Tencent

ثم في الترتيب السابع، جاءت منصة Tencent الصينية، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 36 مليار دولار.



YouTube

وفي الترتيب الثامن، جاءت منصة YouTube ، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 32 مليار دولار.



Netflix

وفي الترتيب التاسع، جاءت منصة Netflix، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 23 مليار دولار.



LinkedIn

وفي الترتيب العاشر، جاءت منصة LinkedIn، ضمن أعلى العلامات التجارية الإعلامية من حيث القيمة السوقية في العالم هذا العام، بأن وصلت قيمتها لـ 19 مليار دولار. (العين الإخبارية)