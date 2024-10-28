الطائرات قد تسرق بياناتك.. احذر من شباكات "الواي فاي"

Advertisement

قد تؤدي الاتصالات بشبكات الواي فاي غير الموثوقة على متن الطائرة إلى مخاطر جسيمة، بما في ذلك سرقة بياناتك الشخصية. لذلك، من الضروري معرفة كيفية حماية نفسك من الشبكات المزيفة.استخدام الواي فاي أثناء الرحلات الجوية يحمل نفس المخاطر التي قد تواجهها عند الاتصال بأي شبكة عامة. ومع ذلك، في الرحلات الطويلة، قد نكون في حالة من الاستعجال للبقاء متصلين، مما يدفعنا لتجاهل المخاطر المحتملة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التهديدات الشائعة.تتعدد أنواع وأساليب الهجوم المحتملة التي قد تستخدم ضدك أثناء محاولة الاتصال بشبكة "واي فاي" على متن الطائرة.وأكثرها شيوعًا هو ما يسمى بهجوم "الرجل في المنتصف".وعادةً ما ينطوي هذا الهجوم على اعتراض أحد القراصنة للبيانات التي تنتقل بين المستخدم والشبكة.وهناك شكل آخر من أشكال هجوم الرجل في المنتصف يسمى "هجوم التوأم الشرير".ومن الشائع هنا أن نرى مهاجمًا ينشئ نقطة اتصال "واي فاي"، مزيفة باسم مشابه لشبكة "واي فاي" الحقيقية، لجذب المستخدمين غير المطلعين.ويتطلب هذا النوع من الهجمات عادةً أن يكون المهاجم على متن الطائرة، وبالتالي قد تكون الطائرات المزدحمة هدفًا جيدًا.وعندما يتصل مستخدمون غير منتبهين على الطائرة بنقاط الاتصال المزيفة، يتم نقلهم إلى صفحة ويب وهمية تتطلب منهم تسجيل الدخول باستخدام رسائل البريد الإلكتروني أو تسجيلات الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي.وعند كتابتها يقوم المهاجم بعد ذلك بنسخها وسرقتها.رغم أن بعض خبراء الأمن الحذرين قد ينصحون بعدم الاتصال بشبكة "واي فاي" على متن الطائرة، إلا أن هذا الإجراء غير عملي بالنسبة للعديد من الأشخاص.لكن من خلال اتخاذ بعض الاحتياطات، يمكنك تقليل فرصة المساس ببياناتك عن طريق الخطأ على هذه الشبكات بشكل كبير.أولًا وقبل كل شيء، يجب عليك دائمًا التأكد من الاتصال بشبكة "واي فاي" الصحيحة.وإذا لم تكن متأكدًا أو لا تعرف اسم شبكة شركة الطيران، فمن الأفضل أن تسأل مضيفة الطائرة.وإن أفضل حل إذا كنت تريد تصفح الإنترنت أثناء الطيران هو استخدام شبكة "VPN"، حيث تعمل على تشفير حركة المرور الخاصة بك بشكل آمن؛ ما يجعلها آمنة وخاصة. (إرم نيوز)