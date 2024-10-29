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أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي XAI، عن ميزة جديدة لبرنامج Grok، فقد بات برنامج المحادثة بالذكاء الاصطناعي الداخلي الآن قادرًا على فهم الصور ما يسمح له بمعالجة وتحليل المحتوى في الصورة.كما تتيح لك هذا الميزة أيضًا تحميل صورة وطرح أسئلة على الذكاء الاصطناعي بناءً عليها، جاء ذلك بعدما أصدرت xAI نموذج الذكاء الاصطناعي Grok-2 في أب، والذى سيدعم قريبًا طرقًا مختلفة.وقد أعلن "ماسك"، أن الميزة الجديدة في برنامج Grok تملك القدرة الجديدة على فهم الصور لبرنامج المحادثة بالذكاء الاصطناعي، بما يسمح فهم الصور، المعروف أيضًا باسم الرؤية الحاسوبية، لنظام الذكاء الاصطناعي برؤية ومعالجة البيانات المرئية داخل صورة أو مقطع فيديو، فقد أصبحت هذه القدرة متاحة فقط للصور الثابتة.وهذه الميزة أيضا تمكن برنامج المحادثة بالذكاء الاصطناعي من إجراء تحليل أعمق للصورة وحتى شرح معنى نكتة بصرية، فقد شارك الملياردير مثالاً، وطلب من Grok شرح نكتة في صورة، ونجح الذكاء الاصطناعي في شرح مقدمة النكتة، والمزحة البصرية فيها.ومع ذلك، فإن الرؤية الحاسوبية ليست قدرة جديدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوفر كل نماذج الذكاء الاصطناعي الرئيسية هذه الميزة تقريبًا بما في ذلك Gemini وChatGPT وCopilot وClaude ، مما يكشف أن هناك العديد من الميزات الأساسية التي لا تزال مفقودة في Grok.وقد أطلقت شركة XAI التابعة لإيلون ماسك نموذج Grok AI كواجهة برمجة تطبيقات، على ان يتم إطلاق نموذج Grok-2 AI الشهر المقبل. (اليوم السابع)