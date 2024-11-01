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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟

Lebanon 24
01-11-2024 | 01:15
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تختبر واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالبحث عن التحديثات داخل القنوات، وهذه الميزة قيد التطوير حاليًا وستتوفر في تحديث مستقبلي، حيث سيكون خيار البحث متاحًا من خلال القائمة المنسدلة وشاشة معلومات القناة.
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ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تعمل واتساب على عدد من الميزات الجديدة للقنوات، بما في ذلك القدرة على عرض رؤى تفصيلية لقنواتها.
تتيح هذه الميزة لمختبري النسخة التجريبية عرض رؤى تفصيلية لقنواتهم، بما في ذلك عدد الحسابات الفريدة التي تم الوصول إليها، وإحصائيات نمو المتابعين، والتقسيم الجغرافي للمناطق الرئيسية.
تساعد هذه المقاييس مسؤولي القنوات على فهم جمهورهم، وتحسين المحتوى لزيادة التعرض، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.
تعد ميزة البحث عن التحديثات داخل القنوات مثالاً آخر على التزام واتساب بتحسين وظائف القناة وتفاعل المستخدم.
وستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للقنوات التي تشارك بانتظام تحديثات متعددة، وسيتمكن المستخدمون ببساطة من إدخال الكلمات الرئيسية أو العبارات المتعلقة بالتحديث الذي يبحثون عنه، حيث يمكن أن يسمح لهم هذا بتحديد المعلومات المحددة التي يحتاجون إليها بسرعة.
لا تزال هذه الميزة قيد التطوير، لذلك ليس من الواضح متى ستكون متاحة لجميع المستخدمين، ومع ذلك، فمن المرجح أن يتم طرحها في تحديث مستقبلي.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام الطرق الحالية للعثور على التحديثات داخل القنوات، وتشمل هذه الطرق التمرير عبر سجل القناة أو استخدام وظيفة البحث داخل تطبيق WhatsApp. (اليوم السابع)
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