تعرف على تطبيق الطقس المدعوم بالذكاء الاصطناعي من غوغل

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أطلقت شركة Google هاتف Pixel 9 بتطبيق طقس مستقل جديد رائع يمكنه تلخيص الظروف الخارجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكما ذكر موقع 9to5Google ، فإن الشركة تطرحه على هواتف Pixel القديمة التي تعمل بنظام Android 15 مع تثبيت جميع التحديثات الأحدث، بما في ذلك أحد التحديثات الخاصة بموقع The Verge .وسيعمل تطبيق Google Weather المستقل على سحب المواقع المحفوظة من خدمة الطقس المدمجة الموجودة بالفعل على Pixels للسماح لك بتتبع الطقس في مواقع متعددة، وترتيب كتل بيانات الطقس، وتتبع الطقس على الخريطة، والحصول على ملخص حتى لا تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى مظلة لهذا اليوم.وإذا كان لديك جهاز من سلسلة Pixel 6 أو 7 أو 8، فقد تبدأ في رؤية تطبيق Google Weather الجديد كتحديث في متجر Play.اعتبارًا من وقت كتابة هذا المقال، حصل التطبيق حاليًا على تقييم 2.3 نجوم، مع بعض الشكاوى المدرجة مثل شكوى واحدة تشير إلى أنه لا يمكنك التحقق من الطقس في مدن عشوائية دون إضافتها إلى قائمة المواقع المحفوظة لديك أولاً ، ويُعد تطبيق Google Weather خيارًا جديدًا مرحبًا به لأولئك الذين لم يجدوا تطبيق طقس مفضلًا منذ استحواذ Apple على Dark Sky وإغلاقها في عام 2020 .