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تكنولوجيا وعلوم
فشل آبل فى طرح Apple Intelligence لمستخدمي iPhone 15
Lebanon 24
01-11-2024
|
05:10
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حالة من الغضب الشديد تسيطر على مستخدمي iPhone 15 (Pro)، نظراً للتأخر في تزويد الهواتف الخاصة بهم من تلك الطرازات بتجربة Apple Intelligence، وقد أعلنت آبل عن طرحها في وقت سابق لتمنح مستخدميها أدوات جديدة من الذكاء الاصطناعي.
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وعلى الرغم من الإصدار العام الذي طال انتظاره من iOS 18.1بات متاحًا الآن،مما يعني أنه يمكن لكل مستخدم iPhone أخيرًا تجربة Apple Intelligence، لكن لم يحصل أي مستخدم iPhone 15 على Apple Intelligences، بخلاف الطرازات السابقة.
وقد أرجعت آبل السبب في تأخر تمتع مستخدمي iphone 15، بهذه الخاصية نظراً لأن حجم ذاكرة الوصول تبلغ 6 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهذا ما جعل ميزة "الذكاء البصري" التي طال انتظارها والتي تتيح لك البحث عما تراه على شاشتك ستكون متاحة فقط على iPhone 16 وiPhone 16 Pro لأنهما يحتويان على زر التحكم في الكاميرا،ولأن هناك لا توجد طريقة أخرى على الإطلاق لتشغيل هذه الميزة.
ما هي ميزة "الذكاء المرئي" التي يصعب تشغيلها على أجهزة iPhone القديمة؟
تتشابه ميزة الذكاء المرئي من آبل، مع بحث Google (باستخدام Google Lens)، الأمر الذى يزيد من غضب المستخدمين خاصة أن تلك الميزة تتوفر في جهاز iPhone 15 Pro Max الذي تبلغ قيمته 1200 دولار.
عدم تمتع اغلب مستخدمي آيفون على مزايا الذكاء الاصطناعي المطروحة مؤخرا يكشف عن تأخر الشركة في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها.
المصدر: اليوم السابع
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