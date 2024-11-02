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تكنولوجيا وعلوم

تحذير من خطأ برمجي يؤثر على عمل بعض أنظمة "Windows 11"

Lebanon 24
02-11-2024 | 05:00
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كشف موقع xda-developers وجود خطأ برمجي في بعض أنظمة Windows 11، يؤثّر على عمل بعض الميزات الرئيسية في هذه الأنظمة.

وتبعا للموقع فإن مايكروسوفت كانت قد أطلقت منذ فترة تحديث 24H2 لأنظمة Windows 11، لكن هذا التحديث حمل معه بعض الأخطاء البرمجية التي أرّقت مستخدمي الحواسب، لذا قررت إطلاق تحديث KB5044384 لإصلاح هذه المشكلات، لكن التحديث الأخير أيضا جاء معه خطأ برمجي أثر على عمل خاصية "إدارة المهام" في أنظمة ويندوز.
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ولفت الموقع إلى أنه وبعد تحميل تحديث KB5044384 باتت خاصية "إدارة المهام" تعطي بيانات غير صحيحة للمستخدمين، وخصوصا فيما يتعلق بعدد التطبيقات قيد التشغيل التي تعمل على الحواسب، فبدلا من إظهار العدد الصحيح للتطبيقات المشغلة باتت خاصية "إدارة المهام" تبين للمستخدم أن عدد هذه التطبيقات المشغّلة هو "0".

وتبعا للموقع فإن مايكروسوفت نصحت المستخدمين بحذف التحديث KB5044384 ريثما يتم إطلاق تحديث آخر يعالج معه المشكلة المذكورة.

وفي تشرين الأول الماضي حظرت مايكروسوفت أيضا تحديث 24H2 عند عدد من مستخدمي الحواسب ريثما تتم معالجة الأخطاء البرمجية الموجودة فيه.(روسيا اليوم)

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