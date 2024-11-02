26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحذير من خطأ برمجي يؤثر على عمل بعض أنظمة "Windows 11"
Lebanon 24
02-11-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف موقع xda-developers وجود خطأ برمجي في بعض أنظمة Windows 11، يؤثّر على عمل بعض الميزات الرئيسية في هذه الأنظمة.
وتبعا للموقع فإن مايكروسوفت كانت قد أطلقت منذ فترة تحديث 24H2 لأنظمة Windows 11، لكن هذا التحديث حمل معه بعض الأخطاء البرمجية التي أرّقت مستخدمي الحواسب، لذا قررت إطلاق تحديث KB5044384 لإصلاح هذه المشكلات، لكن التحديث الأخير أيضا جاء معه خطأ برمجي أثر على عمل خاصية "إدارة المهام" في أنظمة ويندوز.
Advertisement
ولفت الموقع إلى أنه وبعد تحميل تحديث KB5044384 باتت خاصية "إدارة المهام" تعطي بيانات غير صحيحة للمستخدمين، وخصوصا فيما يتعلق بعدد التطبيقات قيد التشغيل التي تعمل على الحواسب، فبدلا من إظهار العدد الصحيح للتطبيقات المشغلة باتت خاصية "إدارة المهام" تبين للمستخدم أن عدد هذه التطبيقات المشغّلة هو "0".
وتبعا للموقع فإن مايكروسوفت نصحت المستخدمين بحذف التحديث KB5044384 ريثما يتم إطلاق تحديث آخر يعالج معه المشكلة المذكورة.
وفي تشرين الأول الماضي حظرت مايكروسوفت أيضا تحديث 24H2 عند عدد من مستخدمي الحواسب ريثما تتم معالجة الأخطاء البرمجية الموجودة فيه.(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة اسرائيلية عن أخطر "نفق لحزب الله".. مفاجأة كبيرة عنه!
Lebanon 24
معلومة اسرائيلية عن أخطر "نفق لحزب الله".. مفاجأة كبيرة عنه!
16:00 | 2024-11-01
01/11/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة موسم الجنوب.. "تنكة الزيت" تدخل مزاد الأسعار
Lebanon 24
بعد خسارة موسم الجنوب.. "تنكة الزيت" تدخل مزاد الأسعار
10:00 | 2024-11-01
01/11/2024 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
Lebanon 24
صورة انتشرت بقوّة... ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيليّ إلى منزل نائب لبنانيّ؟
09:35 | 2024-11-01
01/11/2024 09:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في بلدة بقاعية.. إطلاق نار وقذائف
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في بلدة بقاعية.. إطلاق نار وقذائف
15:47 | 2024-11-01
01/11/2024 03:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت دويّ قويّ على أوتوستراد القلمون... هذه طبيعته (صورة)
Lebanon 24
سماع صوت دويّ قويّ على أوتوستراد القلمون... هذه طبيعته (صورة)
11:39 | 2024-11-01
01/11/2024 11:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2024-11-02
من خلال "ميتا".. الصين تطور نموذج ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية!
02:00 | 2024-11-02
مجرتان حلزونيتان.. رصد "عيون الفضاء" في لقطة رائعة! (صور)
00:00 | 2024-11-02
إنتبه.. عدم القيام بهذه الخطوة في هاتفك اسبوعياً قد "يعرضك للخطر"
17:00 | 2024-11-01
للوصول للمعلومات المُحدثة.. "OpenAI" تطلق ميزة جديدة للبحث عبر الإنترنت (صورة)
15:00 | 2024-11-01
الذكاء الاصطناعي.. هل يهدد البشرية بتفوقه على العقل البشري؟
06:51 | 2024-11-01
أسرع من الصوت... الصين تختبر طائرة تنقلك من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصف
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
03:12 | 2024-11-01
02/11/2024 12:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
02/11/2024 12:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
02/11/2024 12:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24