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تكنولوجيا وعلوم
إنستغرام يصدر تحديثًا جديدًا.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
02-11-2024
|
09:00
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أعلن آدم موسيري رئيس Instagram عن تحديث جديد لتصفية Instagram لصناديق البريد الوارد لمنشئي المحتوى، ويمكن أن يؤدي التحديث الجديد لـ Instagram الذي تم نشره في وقت سابق اليوم إلى حل إحدى أكثر المشكلات المحبطة لمنشئي المحتوى.
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ويمكن الآن لمستخدمي Instagram الذين لديهم حساب مخصص من قبل منشئ المحتوى تصفية طلبات الرسائل في البريد الوارد الخاص بهم بناءً على مرسلها بطريقة مشابهة لتصنيفات Gmail.
ولا يزال بإمكان منشئي المحتوى فرز رسائلهم حسب "الأحدث" المستلمة وحسب "عدد المتابعين" ولكن يمكنهم الآن تصفية رسائل معينة، وتتضمن المرشحات الجديدة الطلبات والرسائل من "الحسابات التي تم التحقق منها" و"الأعمال التجارية" و"المبدعون" و"المشتركون".
كما يقول موسيري يتضمن التحديث أيضًا طريقة لفرز جميع ردود قصتك على Instagram ، وإذا ذهبت إلى الجزء العلوي من البريد الوارد الخاص بك، فيمكنك أيضًا فرز وتصفية ردود قصتك "في حالة رغبتك فقط في الوصول إلى هذه الطلبات بسرعة وسهولة.
وأضاف موسيري في مقطع الفيديو الخاص به: "هناك الكثير مما يجب فعله الآن لتحسين البريد الوارد للمبدعين والطلبات، ولكن نأمل أن تكون هذه خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح" ، وقال أيضًا إن هذه الميزة كانت إحدى الميزات التي طلبها الكثير من المبدعين، لذلك نأمل أن يضيف Instagram المزيد من أدوات البريد الوارد في المستقبل القريب لجعل هذا الجزء من التطبيق أكثر نظافة قليلاً.
(اليوم السابع)
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