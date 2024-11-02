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تكنولوجيا وعلوم

خرائط غوغل تحصل على ميزات مهمة مع التحديث الجديد

Lebanon 24
02-11-2024 | 11:10
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تطرح غوغل العديد من التحديثات لتحسين تجربة القيادة الشاملة في تطبيق خرائط غوغل، حيث أعلنت الشركة في منشور على مدونتها أنها ستصدر تحديثًا كبيرًا يهدف إلى تبسيط قيادتك.
ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تضيف خرائط جوجل زر "إضافة محطات" سهل التحديد بجوار "ابدأ" في أسفل الشاشة.
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يؤدي الضغط عليه إلى فتح ورقة مخصصة "إضافة محطات إلى مسارك"، مما يجعل من الأسهل التخطيط لمحطاتك على طول الطريق.
قد يصبح التنقل في مناطق غير مألوفة مليئة بالممرات والمخارج والتقاطعات أمرًا صعبًا، ولمساعدتك على البقاء مستعدًا، يسلط نظام التنقل المحدث من غوغل الضوء الآن على الممرات ومعابر المشاة وعلامات الطرق مباشرة على الخريطة.
كما تضيف غوغل أدوات لإبقائك والسائقين الآخرين على اطلاع دائم، فمع فصل الشتاء، ستتمكن الآن من رؤية والإبلاغ عن الاضطرابات الجوية على طول طريقك، مثل المناطق المغمورة بالمياه، أو الأماكن ذات الرؤية المنخفضة.
وعندما تصل إلى وجهتك، لن تسلط ميزة توجيه الوصول الضوء على مدخل المبنى فحسب، بل ستعرض أيضًا مواقف السيارات القريبة وتمنحك خيار "حفظ موقف السيارات".
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن الحصول بسهولة على اتجاهات المشي إلى المدخل باستخدام AR Live View.
وستتمكن من استكشاف طريقك، ورؤية والإبلاغ عن الاضطرابات الجوية، والاستمتاع بإرشادات الوصول المحدثة بدءًا من هذا الأسبوع على Android وiOS.
سيبدأ طرح التنقل المحسن في الشهر المقبل على كلتا المنصتين في أكثر من 30 منطقة حضرية، مع خطط للتوسع إلى مواقع إضافية بمرور الوقت. (اليوم السابع)
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