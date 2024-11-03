لجميع مُستخدمي "واتسآب".. إليكم هذا الخبر

قد يكون فقدان الهاتف الذكي أمراً مرهقاً، فهو يحتفظ بجميع البيانات المهمة بما في ذلك الصور والمستندات والحسابات والمحادثات والمزيد.



وفي حين أن الحصول على هاتف جديد قد يحل مشكلة الجهاز المفقود، فإن استعادة البيانات مثل الصور أو المحادثات قد تكون مهمة شاقة، وعلى وجه الخصوص، استعادة دردشات واتساب.

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ومع ذلك، هناك عدة طرق لاستعادة هذه المحادثات إذا سُرق هاتفك الذكي وهذه أبرزها.



استرداد من السحابة وفي حين أن الحصول على هاتف جديد قد يحل مشكلة الجهاز المفقود، فإن استعادة البيانات مثل الصور أو المحادثات قد تكون مهمة شاقة، وعلى وجه الخصوص، استعادة دردشات واتساب.ومع ذلك، هناك عدة طرق لاستعادة هذه المحادثات إذا سُرق هاتفك الذكي وهذه أبرزها.

أولاً وقبل كل شيء، بمجرد سرقة هاتفك، انتقل إلى مزود شبكة الهاتف المحمول واطلب منه حظر بطاقة SIM الخاصة بك.

وسيؤدي قفل بطاقة SIM إلى تقييد اللص أو أي شخص آخر من استخدام خدماتها على أي هاتف آخر. ولاستعادة محادثات واتساب، يعد قفل بطاقة SIM أمرًا مهمًا حيث يطلب التطبيق التحقق عبر الرسائل القصيرة من حسابك على الهاتف الجديد.



فبعد قفل بطاقة SIM، اطلب من مزود الشبكة إصدار بطاقة جديدة لك بنفس رقم الهاتف. وبعد الحصول على البطاقة الجديدة، ضعها في الهاتف الجديد وقم بإعداد جهازك، وتأكد من إعداد الجهاز الجديد بالحساب نفسه الذي استخدمته في هاتفك المسروق.



وإذا كنت معتادًا على عمل نسخة احتياطية لمحادثات واتساب بانتظام في iCloud وGoogle Drive، ستتمكن بسهولة من استرداد جميع محادثات واتساب المحفوظة.



للقيام بذلك، قم بتثبيت واتساب في هاتفك الجديد وقم بإعداده. بعد ذلك، سيبحث واتساب عن النسخ الاحتياطية في iCloud وGoogle Drive وسيطالبك باستعادة سجل محادثاتك من النسخة الاحتياطية المحفوظة.



اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وحدد النسخة الاحتياطية التي تريد استعادتها منها. وبمجرد اكتمال العملية، سيستعيد واتساب جميع محادثاتك ووسائطك في هاتفك الجديد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه بمجرد تشغيل واتساب في الهاتف الجديد، سيتم إلغاء تفعيله تلقائيًا من هاتفك القديم.



استرداد الدردشة من البريد الإلكتروني

إذا لم تكن قد قمت بحفظ النسخة الاحتياطية السحابة ولكن لديك نسخة محفوظة في البريد الإلكتروني، فإليك كيفية استردادها:



- افتح بريدك الإلكتروني وحدد البريد الإلكتروني الذي يحتوي على ملف النسخ الاحتياطي لتطبيق واتساب وقم بتنزيل ملف النسخ الاحتياطي.



- افتح واتساب على جهازك وانتقل إلى "الإعدادات" وبالتالي "الدردشات" واختر "النسخ الاحتياطي للدردشات"، وانقر فوق "استعادة" لبدء العملية، وحدد ملف النسخ الاحتياطي الذي قمت بتنزيله من بريدك الإلكتروني وانقر فوق "استعادة".



- انتظر حتى تكتمل عملية الاستعادة التي قد يستغرق بعض الوقت حسب حجم ملف النسخ الاحتياطي واتصالك بالإنترنت. (إرم نيوز)