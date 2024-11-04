"Ribble" تكشف عن دراجة "Allroad Ti" المطورة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

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تعتبر دراجة RIbble Allroad Ti أحدث دراجة للتحمل من العلامة التجارية البريطانية Ribble، باستخدام التيتانيوم المطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهي تمثل "عصرًا جديدًا من ابتكار التيتانيوم" للشركة.كانت الطباعة ثلاثية الأبعاد على التيتانيوم حكراً في السابق على الشركات المصنعة الراقية، والتي كانت تصنع غالباً إطارات هندسية مخصصة للدراجين الأكثر تميزاً. والآن، تجسد هذه التقنية جوهر التكنولوجيا المتدرجة، ولكن هل تستحق كل هذا العناء؟وحسب موقع t3، لا يعد التيتانيوم المطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ابتكارًا جديدًا في صناعة الدراجات، حيث تنتج العديد من العلامات التجارية إطارات تستخدم هذه التكنولوجيا، لكنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن ولا تعدو كونها مجرد حلم بالنسبة لمعظم الناس. لكن شركة Ribble تأمل في تغيير ذلك من خلال دراجة Allroad Ti التي تجمع بين التصنيع الإضافي المتطور وتقنيات البناء التقليدية لإنشاء دراجة فريدة جدًا بهذا السعر.التيتانيوم مادة تحظى بالاحترام في عالم ركوب الدراجات لأنها توفر توازنًا رائعًا بين الوزن والصلابة والشعور بالركوب. وهذا نتيجة لكون التيتانيوم أكثر كثافة بنحو النصف من الفولاذ، مما يعني أن الإطار يمكن أن يكون أخف وزنًا وأكثر صلابة من الفولاذ المكافئ. الجانب السلبي هو أنه أصعب في اللحام من الفولاذ مما قد يساهم في زيادة التكاليف.إن إطار Allroad Ti مصنوع من التيتانيوم المقاوم للتآكل 3AL-2.5V، مع وصلات أنبوب الرأس وأنبوب المقعد المصنوعة باستخدام التصنيع الإضافي؛ وتقول شركة Ribble إن هذا سمح بتحسين هذه المناطق ديناميكيًا هوائيًا بطريقة لم تكن ممكنة باستخدام الأنابيب الدائرية التقليدية. تبدو هذه المناطق مذهلة بالتأكيد، وخاصة أنبوب الرأس بشكله العضوي للغاية الذي يسمح للجزء العلوي من أنبوب الرأس بالانتقال بسلاسة إلى غطاء الرأس العلوي.يتميز الإطار بمسار كابل داخلي بالكامل يبدو نظيفًا للغاية، والكابل الوحيد المرئي في هذه الدراجة هو الكابل الصغير في الآلية الخلفية. (t3)