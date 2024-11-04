ثورة في عالم التصوير والمراقبة.. كاميرا تحوّل الليل إلى نهار

توفر كاميرات الأمن المنزلية الذكية اليوم، مثل EufyCam S3 Pro، مجموعة من الميزات المتقدمة التي تلبي احتياجات الأمان الحديثة. تتميز هذه الكاميرا بشحن الطاقة الشمسية والرؤية الليلية الملونة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من أنظمتهم الأمنية.

تأتي EufyCam S3 Pro مع إمكانية الشحن بالطاقة الشمسية، مما يلغي الحاجة إلى زيارة الشاحن كل شهرين كما هو الحال مع كاميرات Google Nest. إضافة إلى ذلك، توفر الكاميرا رؤية ليلية ملونة محسنة تعرف باسم MaxColor، ودقة فيديو تصل إلى 4K، مما يضمن تصويرًا واضحًا ودقيقًا. على الرغم من أن سعر الحزمة المكونة من كاميرتين وقاعدة أساسية يتجاوز 500 دولار، فإن الكاميرا تُظهر أداءً متفوقًا وتجمع بين ميزات الذكاء الاصطناعي والرؤية الليلية الملونة.يتطلب تركيب EufyCam S3 Pro قاعدة Eufy HomeBase. حزمة الكاميرات الأساسية تتضمن كاميرتين وقاعدة بتكلفة 550 دولارًا، مع خيارات لشراء مجموعات أكبر. عملية التركيب بسيطة، حيث يمكن للمستخدمين إقران الكاميرات والقاعدة عبر تطبيق الهاتف بعد الضغط على زر ومسح رمز الاستجابة السريعة. يجب على المستخدمين اختيار مواقع التركيب بعناية لضمان تعرض الكاميرات لأشعة الشمس بشكل كافٍ، مما يؤثر على كفاءة شحن البطاريات.على الرغم من المنافسة القوية من كاميرات أخرى مثل Reolink Argus 4 Pro، أثبتت EufyCam S3 Pro أنها تتفوق في بعض الجوانب. حصلت الكاميرا على حوالي ثلاث إلى أربع ساعات من ضوء الشمس المباشر يوميًا، مما مكنها من شحن البطارية بكفاءة. في ظل الاستخدام المعتدل، كانت الكاميرا تستخدم ما بين 7 إلى 15% من البطارية يوميًا، مما يعني أنها تستطيع الحفاظ على أدائها لفترات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.تعتبر EufyCam S3 Pro واحدة من أفضل كاميرات الأمان في السوق، حيث توفر مجموعة من الميزات التي تجعلها قيمة ممتازة. تقدم الكاميرا أداءً قويًا دون الحاجة للاشتراك الشهري، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى تأمين منازلهم بكفاءة وفعالية. على الرغم من السعر المرتفع، فإن الميزات المحسنة مثل الشحن الشمسي والرؤية الليلية الملونة تجعلها تستحق الاستثمار. (Android Police)