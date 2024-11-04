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تكنولوجيا وعلوم

تحديث "One UI 7" قد يتيح تعطيل الاختناق الحراري

Lebanon 24
04-11-2024 | 09:30
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تسريب جديد قد يثير اهتمام مستخدمي هواتف Samsung Galaxy، خاصة محبي الألعاب، حيث يُشير إلى أن تحديث One UI 7 القادم قد يتيح خيارًا لتعطيل الاختناق الحراري.
 
ويمنح هذا الخيار المستخدمين تحكمًا أكبر في أداء الهاتف عبر إعدادات المطور، رغم أنه غير موجه للمستخدمين العاديين.
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والاختناق الحراري هو آلية أمان تعمل على تقليل سرعة المعالج عند ارتفاع حرارة الهاتف لحماية مكوناته وإطالة عمره. إلا أن هذه الآلية قد تؤثر على الأداء أثناء المهام الثقيلة كالألعاب.
 
يُذكر أن سامسونغ كانت قد قدمت خيارًا مشابهًا في One UI 6 عبر تطبيق خارجي، لكنها تراجعت عنه لاحقًا، مما يُظهر ترددها بخصوص تجاوز إجراءات الأمان.

من جانب آخر، كشفت تسريبات عن تصميم Galaxy S25 Ultra وتفاصيل حول خطط سامسونغ لتقليل تكلفة الشاشة في هواتف Galaxy S25 القادمة باستخدام تقنية M13. (التقنية بلا حدود)





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