لمستخدمي "واتساب".. إكتشفوا هذه الميزة الجديدة!

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وبحسب تدوينة رسمية، يمكن الآن إنشاء قوائم تحمل أسماء مخصصة تجمع المحادثات بناء على نوعية التفاعل، سواء كانت عائلية أو خاصة بزملاء العمل، لتظهر أعلى واجهة الدردشات إلى جانب الفلاتر الأخرى مثل "الكل"، و"غير المقروءة"، و"المجموعات" التي تمت إضافتها بداية هذا العام.ولإنشاء قائمة جديدة، يمكن للمستخدمين الضغط على أيقونة "+" في شريط الفلاتر أعلى تبويب الدردشات، ثم كتابة اسم القائمة وتحديد المحادثات التي يرغبون في إضافتها، سواء كانت دردشات فردية أو جماعية. ومع وجود عدة قوائم، يمكن التنقل بينها أفقياً عبر الشريط لرؤية كل القوائم بسهولة.وظهرت هذه الميزة بالفعل في نسخة التطبيق على أجهزة أندرويد، وفي حال لم تظهر لبعض المستخدمين بعد، يُتوقع أن تصل تدريجياً خلال الأيام المقبلة.جدير بالذكر أن خدمة التراسل الفوري أضافت مطلع الشهر الماضي اختصاراً مصغّراً Widget للدردشات على الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون.ويتيح التحديث للمستخدمين إضافة Widget إلى الشاشة الرئيسية، من خلال ميزة تعديل الواجهة، إذ توفر خيارات متعددة للوصول السريع إلى المحادثات المفضلة مثل "المحادثات الأخيرة" Recents، أو "المحفوظة" Favorites، أو "المثبتة" Pinned، أو التي "يتم الاتصال بها بشكل متكرر" Frequently Contacted.كما أضافت واتساب دعماً لتكبير الصورة عبر الكاميرا المدمجة بقدرات تتراوح من 0.5x إلى 3x، بالإضافة إلى إمكانية ميزة الإشارة إلى الآخرين في خاصية الحالة عن طريق الضغط على زر @ أثناء الكتابة.ومع ذلك، أكدت واتساب أن هذه التحديثات لن تصل إلى جميع المستخدمين فوراً، بل سيتم طرحها تدريجياً على مدار الأسابيع المقبلة.وبدأت خدمة التراسل الشهيرة اختبار ميزة الحظر التلقائي للرسائل من الأرقام غير المسجلة في قائمة جهات الاتصال، ولتفعيل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات الخصوصية في واتساب، واختيار تبويب "إعدادات متقدمة" Advanced، ومنها خيار Block unknown account messages.وبمجرد تفعيل هذا الخيار، سيتم حظر الرسائل تلقائياً من الحسابات غير المعروفة إذا تجاوزت عدداً كبيراً من الرسائل، ما يوفر حماية أفضل من الرسائل المزعجة، أو الضارة.ومن المهم ملاحظة أن هذه الميزة لا تحظر جميع الرسائل الواردة من الحسابات غير المعروفة بشكل عشوائي، ولكن تستهدف فقط الحسابات التي ترسل عدداً كبيراً من الرسائل في وقت قصير، ما يتيح للمستخدمين الاستمرار في تلقّي الرسائل المهمة من جهات الاتصال غير المعروفة، مع حماية أجهزتهم من الرسائل المزعجة.وبالإضافة إلى ذلك، يرفع النظام الحظر تلقائياً عندما يعود معدل الرسائل إلى الوضع الطبيعي، ما يضمن عدم حظر جميع الحسابات بشكل دائم، وإنما فقط الحسابات التي تُظهر سلوكاً مريباً. (الشرق)