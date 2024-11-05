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تكنولوجيا وعلوم
الأولى في العالم.. سماعة رأس لاسلكية لمحترفي الموسيقى
Lebanon 24
05-11-2024
|
06:46
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أعلنت شركة "AIAIAI" الدنماركية عن إطلاقها أول سماعة رأس لاسلكية مخصصة للمحترفين في سوق تشغيل الموسيقى، وخاصة الذين يعملون في نوادي الموسيقى للعروض المباشرة، والتي ستحمل اسم "TMA-2 DJ Wireless" ومن المقرر طرحها في الأسواق أوائل عام 2025.
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تستخدم السماعة محركات صوتية بقطر 40 ملم مصنوعة من غشاء البيوسليلوز، مما يساعد على تقديم صوت عميق وقوي، خاصة في الترددات المنخفضة والعالية، وتم ضبط السماعات لتكون مناسبة للأماكن الصاخبة، وهو ما يوفر تفاصيل صوتية واضحة حتى في البيئات ذات الضوضاء.
تمتاز سماعة "TMA-2 DJ Wireless" بخفة الوزن، إذ تبلغ 217 غراماً فقط، مما يجعلها مريحة للاستخدام الطويل، كما صُممت السماعات بمتانة تتيح لها تحمل الاستخدام المكثف، وهي مزودة بوسادات أذن من الجلد الصناعي تعزل الضوضاء وتوفر جودة صوت قوية في البيئات الصاخبة.
وبفضل تصميمها المعياري، تتيح السماعات الجديدة للمستخدمين إجراء تغييرات وتخصيصات على مكوناتها؛ إذ يمكن استبدال بعض الأجزاء أو ترقيتها، ويسمح هذا التصميم القابل للتخصيص بسهولة الصيانة والقدرة على التحديث المستقبلي للمنتج وفق احتياجات المستخدمين.
وتستخدم سماعات "TMA-2 DJ Wireless" تقنية جديدة منخفضة التأخير، تعرف بـ W+ Link، وتساعد هذه التقنية على تقديم تجربة موسيقية خالية من التأخير تقريباً، وهي ميزة ضرورية لأعمال الـ DJ وضبط الإيقاع.
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