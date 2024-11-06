Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شاومي تطلق جهازا جديدا للتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1274320-638664974409324253.png
Doc-P-1274320-638664974409324253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة شاومي جهازًا جديدًا باسم "Smart Home Screen Mini" في الصين، وهو مركز تحكم منزلي ذكي مدمج مصمم لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية. بفضل مكبر الصوت المدمج ودعمه لتقنية Bluetooth، يُعد هذا الجهاز مناسبًا للمستخدمين الذين يستخدمون النظام البيئي لشاومي.
Advertisement

يأتي الجهاز بأبعاد صغيرة تصل إلى 113 × 78 × 54 ملم (أو 4.4 × 3.1 × 2.1 بوصة)، مما يسهل وضعه في أي مكان. ويتميز بشاشة رئيسية قابلة للتخصيص، حيث يمكن للمستخدم ترتيب الأجهزة الذكية الأكثر استخدامًا للوصول السريع إليها.

يندمج "Smart Home Screen Mini" بسلاسة مع نظام شاومي البيئي، مما يتيح التحكم في مختلف الأجهزة مثل الإضاءة وأجهزة التحكم في الحرارة وغيرها من الأجهزة المتوافقة.

إضافةً إلى التحكم الأساسي، يدعم الجهاز التكامل مع كاميرات الأمان وأجراس الباب الذكية من شاومي، حيث يمكن عرض بث الفيديو المباشر على شاشته.

وعلى الرغم من افتقاره إلى كاميرا مدمجة، يمكن التحكم به باستخدام المساعد الصوتي Xiao AI، مما يتيح التحكم الصوتي بالأجهزة المنزلية الذكية لتسهيل المهام اليومية. (التقنية بلا حدود)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:47 | 2024-11-06
05:28 | 2024-11-06
03:30 | 2024-11-06
01:59 | 2024-11-06
00:55 | 2024-11-06
23:00 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24