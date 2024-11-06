شاومي تطلق جهازا جديدا للتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية

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أطلقت شركة شاومي جهازًا جديدًا باسم "Smart Home Screen Mini" في الصين، وهو مركز تحكم منزلي ذكي مدمج مصمم لإدارة الأجهزة المنزلية الذكية. بفضل مكبر الصوت المدمج ودعمه لتقنية Bluetooth، يُعد هذا الجهاز مناسبًا للمستخدمين الذين يستخدمون النظام البيئي لشاومي.يأتي الجهاز بأبعاد صغيرة تصل إلى 113 × 78 × 54 ملم (أو 4.4 × 3.1 × 2.1 بوصة)، مما يسهل وضعه في أي مكان. ويتميز بشاشة رئيسية قابلة للتخصيص، حيث يمكن للمستخدم ترتيب الأجهزة الذكية الأكثر استخدامًا للوصول السريع إليها.يندمج "Smart Home Screen Mini" بسلاسة مع نظام شاومي البيئي، مما يتيح التحكم في مختلف الأجهزة مثل الإضاءة وأجهزة التحكم في الحرارة وغيرها من الأجهزة المتوافقة.إضافةً إلى التحكم الأساسي، يدعم الجهاز التكامل مع كاميرات الأمان وأجراس الباب الذكية من شاومي، حيث يمكن عرض بث الفيديو المباشر على شاشته.وعلى الرغم من افتقاره إلى كاميرا مدمجة، يمكن التحكم به باستخدام المساعد الصوتي Xiao AI، مما يتيح التحكم الصوتي بالأجهزة المنزلية الذكية لتسهيل المهام اليومية. (التقنية بلا حدود)