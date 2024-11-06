كشف عنه ماسك.. رقم قياسي لاستخدام منصة "إكس"

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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن منصة "إكس" التي يمتلكها سجلت حركة استخدام قياسية وسط فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية.وكتب ماسك في منشور عبر حسابه على المنصة: "رقم قياسي لاستخدام هذه المنصة!"، مرفقا منشوره برسم بياني.ومن ثم توجه إلى متابعيه في منشور آخر قائلا: "أنتم الإعلام".