حاسب Xiaomi Pad 7 Pro الجديد.. هذه مواصفاته

أطلقت Xiaomi حاسب Pad 7 Pro الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات وكاميرات بقدرات مميزة.



يأتي الحاسب بهيكل معدني أنيق التصميم، أبعاده (251.2/173.4/6.2) ملم، وزنه 500 غ.



وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 11.2 بوصة، دقة عرضها (3200/2136) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها 800 شمعة/م تقريبا، وجهزت بتقنيات Dolby Vision لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات.

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يعمل الحاسب بنظام Android 15 مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية



ويتميز الحاسب بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثنائية العدسة التي جاءت بدقة (50+2) ميغابيكسل، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل.



ودعمته Xiaomi بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح خارجية، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 8850 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.(روسيا اليوم)









