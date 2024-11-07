غلاف عالي التقنية... لجواز السفر





يحتوي الغلاف، وهو بحجم الجيب (بأبعاد 5.6 × 4.2 × 0.7 بوصة، ووزن 3.7 أونصة - 115 غراماً)، فتحة لجواز السفر، ومساحة لـ4 بطاقات ائتمان، إضافة إلى مساحة لبطاقة صعود الطائرة. لكن التكنولوجيا الموجودة بالداخل تجعل غطاء جواز السفر «ساتيشي» مميزاً، خصوصاً عندما يُفقَد أو يُسرق.

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توجد داخل الغلاف بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن بسعة 210 ملّي أمبير - ساعة، ويمكن شحنها بقدرة 2.5 واط عن طريق وضع غلاف جواز السفر على أي شاحن لاسلكي «كيو آي (Qi)» أو «كيو آي2 (Qi2) - أوميغا سيف (MagSafe)» (غير متضمن داخل الغلاف).



ورغم أن الشحنة الواحدة مصممة لتستمر لمدة تصل إلى 5 أشهر، فإن الشركة توصي بالشحن كل 3 أشهر. ويضيء مؤشر «ليد» صغير باللون البرتقالي عند الشحن، وباللون الأخضر عند اكتماله.



حجب التدخلات الإلكترونية يسمح غطاء جواز السفر الجديد؛ المصنوع من الجلد النباتي من شركة "ساتيشي (Satechi)" والمصمم بتقنية «فايند مي Find Me (اعثر عليّ)"، بتحديد موقعه باستخدام نظام التتبع الخاص بشركة "أبل".يحتوي الغلاف، وهو بحجم الجيب (بأبعاد 5.6 × 4.2 × 0.7 بوصة، ووزن 3.7 أونصة - 115 غراماً)، فتحة لجواز السفر، ومساحة لـ4 بطاقات ائتمان، إضافة إلى مساحة لبطاقة صعود الطائرة. لكن التكنولوجيا الموجودة بالداخل تجعل غطاء جواز السفر «ساتيشي» مميزاً، خصوصاً عندما يُفقَد أو يُسرق.توجد داخل الغلاف بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن بسعة 210 ملّي أمبير - ساعة، ويمكن شحنها بقدرة 2.5 واط عن طريق وضع غلاف جواز السفر على أي شاحن لاسلكي «كيو آي (Qi)» أو «كيو آي2 (Qi2) - أوميغا سيف (MagSafe)» (غير متضمن داخل الغلاف).ورغم أن الشحنة الواحدة مصممة لتستمر لمدة تصل إلى 5 أشهر، فإن الشركة توصي بالشحن كل 3 أشهر. ويضيء مؤشر «ليد» صغير باللون البرتقالي عند الشحن، وباللون الأخضر عند اكتماله.

يعمل زر الطاقة/ الاقتران على تشغيل الطاقة، مما يسمح باقتران جهازك عبر تقنية «بلوتوث 5.2». كما صُمم الغلاف بتقنية حجب «الموجات الراديوية المتعرفة على الهوية (RFID)» في العلبة، مما يخلق درعاً واقية لما قمت بتخزينه في العلبة، فيحجب الإشارات ويمنع الاحتيال. هذا هو المكان الذي يحاول فيه الأشرار سرقة المعلومات الشخصية الحساسة.



بمجرد تشغيله وإقرانه، انتقل إلى تطبيق «Find Me» على جهاز «أبل» الخاص بك، ويمكنك تتبع غلاف جواز السفر، وتحديد موقعه الدقيق.



مكبر صوت للتنبيه

يحتوي الغطاء مكبر صوت مدمجاً بمستوى صوت يصل إلى 80 - 90 ديسيبل. غالباً ما نضيع الأشياء في جميع أنحاء منزلنا أو في غرف الفنادق، ومع تنبيه الإشارة، ستسمع صوته وتعرف بالضبط مكان اختبائه.



الغلاف مصنوع من مادة جلدية نباتية ناعمة مع خياطة حول المحيط. شعار «ساتيشي» في المقدمة والوسط، ويعمل دليلاً لوضع الشاحن اللاسلكي. إذا كنت بحاجة؛ لأي سبب من الأسباب، إلى إعادة ضبط الجهاز بإعدادات المصنع الافتراضية، فيمكنك فعل ذلك بسهولة بالضغط على زر الطاقة 4 مرات، ثم الضغط عليه لمدة 3 ثوانٍ. ثمن الجهاز 59.99 دولار. (الشرق الاوسط)