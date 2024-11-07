Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من غوغل

Lebanon 24
07-11-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1275035-638666069240916256.jpg
Doc-P-1275035-638666069240916256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت توقعات جديدة بإضافة غوغل مزايا جديدة تتيح للمستخدمين قريبا ، إمكانية إرسال  صور عالية الجودة عبر رسائل Google، و يُقال إن الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي المحددين.
وتتطابق هذه الميزة كثيراً مع الميزة المتوفرة في تطبيق واتساب، حيث يمكن للمستخدم اختيار إرسال صورة في إصدار قياسي بأقصى ضغط أو خيار HD بضغط أقل.
Advertisement
و في أواخر عام 2023، كانت أضافت غوغل دعمًا لصور Ultra HDR في تطبيق الرسائل، على الرغم من أنه يستخدم المزيد من البيانات، إلا أنه يوفر صورة ذات جودة أعلى.
وتختبر رسائل Google ، هذه الميزة بمشاركة الصور مع القليل من الضغط أو بدونه، وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، الذى أكد  إنه تم رصد خيار HD وHD+ في Photo Picker للتطبيق في أحدث إصدار تجريبي من الرسائل .
وأشار التقرير أيضا إلى أنه مع توفر  خيار HD، سيتمكن المستخدمون من مشاركة الصور بشكل أسرع مع جودة منخفضة، بينما سيسمح خيار HD+ لمستخدمي الرسائل بمشاركة الصورة بجودتها الأصلية، دون ضغط.
ومع ذلك، فإن الخيار الأخير سيستخدم أيضًا بيانات أكثر من الخيار السابق وسيستغرق وقتًا أطول نسبيًا للإرسال، فبمجرد أن يختار المستخدمون الدقة التي يريدون مشاركة الصورة بها، سيظهر رمز لها في أسفل يمين الصورة مع علامة اختيار عليها.
ومن المتوقع طرح الميزة لجميع مستخدمي الرسائل قريبًا.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-11-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2024-11-07
11:30 | 2024-11-07
08:21 | 2024-11-07
07:00 | 2024-11-07
04:30 | 2024-11-07
04:00 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24