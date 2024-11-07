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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من غوغل
Lebanon 24
07-11-2024
|
23:00
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كشفت توقعات جديدة بإضافة غوغل مزايا جديدة تتيح للمستخدمين قريبا ، إمكانية إرسال صور عالية الجودة عبر رسائل Google، و يُقال إن الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي الإصدار التجريبي المحددين.
وتتطابق هذه الميزة كثيراً مع الميزة المتوفرة في تطبيق واتساب، حيث يمكن للمستخدم اختيار إرسال صورة في إصدار قياسي بأقصى ضغط أو خيار HD بضغط أقل.
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و في أواخر عام 2023، كانت أضافت غوغل دعمًا لصور Ultra HDR في تطبيق الرسائل، على الرغم من أنه يستخدم المزيد من البيانات، إلا أنه يوفر صورة ذات جودة أعلى.
وتختبر رسائل Google ، هذه الميزة بمشاركة الصور مع القليل من الضغط أو بدونه، وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، الذى أكد إنه تم رصد خيار HD وHD+ في Photo Picker للتطبيق في أحدث إصدار تجريبي من الرسائل .
وأشار التقرير أيضا إلى أنه مع توفر خيار HD، سيتمكن المستخدمون من مشاركة الصور بشكل أسرع مع جودة منخفضة، بينما سيسمح خيار HD+ لمستخدمي الرسائل بمشاركة الصورة بجودتها الأصلية، دون ضغط.
ومع ذلك، فإن الخيار الأخير سيستخدم أيضًا بيانات أكثر من الخيار السابق وسيستغرق وقتًا أطول نسبيًا للإرسال، فبمجرد أن يختار المستخدمون الدقة التي يريدون مشاركة الصورة بها، سيظهر رمز لها في أسفل يمين الصورة مع علامة اختيار عليها.
ومن المتوقع طرح الميزة لجميع مستخدمي الرسائل قريبًا.
(اليوم السابع)
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