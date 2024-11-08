25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف iPhone SE 4.. تحول تاريخي في مسيرة أجهزة أبل خلال 2025
Lebanon 24
08-11-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمت عمليات إطلاق آبل لعام 2024 ويتحول التركيز بسرعة إلى تشكيلة الشركة للعام المقبل والتى تتشكل لتكون احتمالًا مثيرًا، من المرجح أن ينتقل دفع Apple Intelligence إلى مستوى آخر مع توفير المزيد من الميزات والمزيد من المناطق القادرة على استخدامه محليًا.
Advertisement
ولكن من البديهى أن الشائعات والتسريبات حول طراز آيفون SE 4 قد حظيت بأكبر قدر من الاهتمام هذه الأيام، خاصة مع الوعد بتوفر Apple AI بميزانية متواضعة مقارنة بهواتف آيفون المتميزة.
لقد كتبنا سابقًا عن التغييرات الكبيرة فى تصميم iPhone SE 4، ونهاية زر الصفحة الرئيسية لـ آبل (على الأقل على أجهزة آيفون)، والترقيات الأخرى التى تشتد الحاجة إليها للقب SE.
إطلاق iPhone SE 4 2025
يمكن أن يتميز طراز iPhone SE 4 أو طراز 2025 بتصميم حديث ذو درجة واسعة وربما يدعم Face ID، تشير التسريبات إلى أن شركة آبل قد تختار لغة تصميم تشبه آيفون 14، مما يعنى نهاية زر الصفحة الرئيسية لـ Touch ID، ويتبقى لك القياسات الحيوية للوجه باعتبارها ميزة الأمان الوحيدة.
سيدعم طراز iPhone SE 4 أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعى من آبل، مما يشير إلى أن النموذج الجديد يمكن تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A17 Pro أو A18.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعى المتطورة ستأتى إلى الجهاز، ولكن من المؤكد أن الناس سيجدون طراز iPhone SE 4 المشاع جذابًا.
يميل الطراز إلى شاشة Super XDR مقاس 6.1 بوصة مصنوعة من وحدة عرض LG، وتنتشر التسريبات أن شركة آبل ستحول تركيزها من شاشات LCD إلى شاشات OLED لجميع منتجاتها فى عام 2025، لذلك لا يمكن إنكار إمكانية أن يتميز آيفون SE 4 باللوحة.
(اليوم السابع)
Advertisement
الأكثر قراءة
أصيبت بهذا المرض ووصل وزنها إلى 35 كيلو.. ماغي بو غصن تكشف عن رفض زوجها عودتها للتمثيل (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بهذا المرض ووصل وزنها إلى 35 كيلو.. ماغي بو غصن تكشف عن رفض زوجها عودتها للتمثيل (فيديو)
09:38 | 2024-11-07
07/11/2024 09:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
08:25 | 2024-11-07
07/11/2024 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير في الحازمية... وهذه حقيقة استهداف العدوّ الإسرائيليّ للمنطقة
Lebanon 24
حريق كبير في الحازمية... وهذه حقيقة استهداف العدوّ الإسرائيليّ للمنطقة
06:04 | 2024-11-07
07/11/2024 06:04:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تنشر صوراً لبلدتها المُدمّرة: "كأن روحنا راحت"
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تنشر صوراً لبلدتها المُدمّرة: "كأن روحنا راحت"
09:10 | 2024-11-07
07/11/2024 09:10:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية المرأة المُستهدفة على طريق عاريا أمس
Lebanon 24
إليكم هوية المرأة المُستهدفة على طريق عاريا أمس
00:48 | 2024-11-08
08/11/2024 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:00 | 2024-11-08
رسالة تحذير من مايكروسوفت للملايين من مستخدمي ويندوز
23:00 | 2024-11-07
ميزة جديدة من غوغل
15:00 | 2024-11-07
آبل تكشف عن ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي
11:30 | 2024-11-07
كندا تأمر تيك توك بإغلاق عملياتها التجارية.. اليكم السبب
08:21 | 2024-11-07
في مصر.. إطلاق أول متحدث رسمي بالذكاء الاصطناعي
07:00 | 2024-11-07
غلاف عالي التقنية... لجواز السفر
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
08/11/2024 12:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
08/11/2024 12:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
08/11/2024 12:56:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24