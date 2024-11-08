هاتف iPhone SE 4.. تحول تاريخي في مسيرة أجهزة أبل خلال 2025

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تمت عمليات إطلاق آبل لعام 2024 ويتحول التركيز بسرعة إلى تشكيلة الشركة للعام المقبل والتى تتشكل لتكون احتمالًا مثيرًا، من المرجح أن ينتقل دفع Apple Intelligence إلى مستوى آخر مع توفير المزيد من الميزات والمزيد من المناطق القادرة على استخدامه محليًا.ولكن من البديهى أن الشائعات والتسريبات حول طراز آيفون SE 4 قد حظيت بأكبر قدر من الاهتمام هذه الأيام، خاصة مع الوعد بتوفر Apple AI بميزانية متواضعة مقارنة بهواتف آيفون المتميزة.لقد كتبنا سابقًا عن التغييرات الكبيرة فى تصميم iPhone SE 4، ونهاية زر الصفحة الرئيسية لـ آبل (على الأقل على أجهزة آيفون)، والترقيات الأخرى التى تشتد الحاجة إليها للقب SE.إطلاق iPhone SE 4 2025يمكن أن يتميز طراز iPhone SE 4 أو طراز 2025 بتصميم حديث ذو درجة واسعة وربما يدعم Face ID، تشير التسريبات إلى أن شركة آبل قد تختار لغة تصميم تشبه آيفون 14، مما يعنى نهاية زر الصفحة الرئيسية لـ Touch ID، ويتبقى لك القياسات الحيوية للوجه باعتبارها ميزة الأمان الوحيدة.سيدعم طراز iPhone SE 4 أيضًا ميزات الذكاء الاصطناعى من آبل، مما يشير إلى أن النموذج الجديد يمكن تشغيله بواسطة مجموعة شرائح A17 Pro أو A18.ويبقى أن نرى ما إذا كانت ميزات الذكاء الاصطناعى المتطورة ستأتى إلى الجهاز، ولكن من المؤكد أن الناس سيجدون طراز iPhone SE 4 المشاع جذابًا.يميل الطراز إلى شاشة Super XDR مقاس 6.1 بوصة مصنوعة من وحدة عرض LG، وتنتشر التسريبات أن شركة آبل ستحول تركيزها من شاشات LCD إلى شاشات OLED لجميع منتجاتها فى عام 2025، لذلك لا يمكن إنكار إمكانية أن يتميز آيفون SE 4 باللوحة.