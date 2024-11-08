غوغل تطلق رسميًا أداة Vids لإنشاء مقاطع الفيديو الاحترافية بسهولة

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أعلنت غوغل إطلاق أداتها الجديدة Google Vids التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو احترافية وتحريرها بسهولة مطلقة مع مساعدة من آليات الذكاء الاصطناعي من الشركة.ويمكن لكافة مستخدمي منصة "ورك سبيس Workspace" من غوغل تجربة الأداة الجديدة التي باتت متاحة من خلال الرابط الآتي: docs.google.com/videos، والبدء بإنتاج محتوى مرئي تفاعلي دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في إنتاج الفيديو.وكانت غوغل قد أعلنت الأداة أول مرة في أبريل الماضي، ثم بدأت اختبارها نهاية يونيو الماضي، وقد استمرت المرحلة التجريبية عدة أشهر قبل الإطلاق النهائي.وتركز أداة Google Vids على عملية إنشاء مقاطع الفيديو الاحترافية من أجل استخدامها في الشركات وبيئات العمل المختلفة، إذ تُعد الأداة مثالية لمجموعة واسعة من الاستخدامات.ويمكن مثلًا الاستفادة منها في خدمة العملاء بتقديم مقاطع فيديو توضيحية تعزز تجربة العميل، كما يمكن للقادة والمديرين استخدام Vids لمشاركة الأخبار والتحديثات الهامة مع كافة الموظفين، وتعزيز التواصل الداخلي.