قريباً نسخة مطوّرة من مساعد Bixby مدعومة بالذكاء الاصطناعي

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تُطلق سامسونغ قريبا نسخة مطوّرة من مساعد Bixby الذكي، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وأشارت سامسونغ إلى أن مساعد Bixby بات أكثر تطورا وقدرة على فهم طلبات وأسئلة المستخدم بعد حصوله على الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال عندما يشغّل مستخدم الهاتف المساعد ويقول "الجو غائم في الخارج. ماذا يجب أن أرتدي للعمل اليوم؟"، يعرض عليه Bixby توقعات الطقس، وينصح المستخدم بارتداء معطف واق من المطر في طريقه إلى العمل، وإذا تابع المستخدم السؤال وقال:"كم من الوقت سيستغرق الوصول إلى هناك؟"، فسيفهم المساعد أن الشخص يتحدث عن مكان عمله، وسيعرض عليه الوجهات وفترة الوصول إلى مكان العمل بناء على تقديرات حركة المرور على الطرقات.وبات بإمكان Bixby أيضا تقديم نصائح للمستخدم حول استعمال تطبيق ما في هاتفه، فإذا سأله المستخدم مثلا عن كيفية إضافة علامة مميزة على الصور التي يلتقطها بكاميرا الهاتف، فسيشرح المساعد له كيفية استخدام هذه الميزة في الكاميرا بطريقة مبسّطة.ويتميز Bixby بنسخته الجديدة أيضا بالقدرة على استخراج المعلومات من التطبيقات وتقديمها للمستخدم، فعند سؤاله عن موعد عائلي أو مناسبة معينة يقوم المساعد بالتحقق من تطبيق "التقويم" ويعرض على المستخدم التفاصيل المسجّلة حول هذه المناسبة، مثل التوقيت والتاريخ والموقع.وأشارت سامسونغ إلى أن Bixby بنسخته الجديدة سيعمل حاليا مع الهاتفين الجديدين W25 وW25 Flip، ومن المفترض أن يتوفر لعدد من أجهزتها الذكية لاحقا.(روسيا اليوم)