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تكنولوجيا وعلوم

عطل ضخم في شات جي بي تي يؤثر على آلاف المستخدمين

Lebanon 24
08-11-2024 | 23:50
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قالت شركة "أوبن.إيه.آي" المدعومة من مايكروسوفت، السبت، إنها تواجه عطلا أدت إلى عدم توفر برنامج الدردشة الشهير التابع لها "شات جي.بي.تي".

وذكرت الشركة في تحديث على موقعها الإلكتروني أنها تحقق في المشكلة وتعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، بحسب رويترز.
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ولم تفصح الشركة عن سبب المشكلة، وقالت إنها استطاعت تحديدها، وتعمل على إصلاحها.

ووفقا لموقع موقع "داون ديتكيتور" لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع الخدمة حتى الساعة (00:13 ت.غ.) السبت.
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