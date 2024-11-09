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تكنولوجيا وعلوم

بعد انقطاع أثّر على آلاف المستخدمين... "شات جي بي تي" يعود للعمل

Lebanon 24
09-11-2024 | 14:00
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أعلنت شركة «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت» أن روبوت «شات جي بي تي» الشهير التابع لها عاد إلى العمل بعد انقطاع أثر على آلاف المستخدمين، وفقاً لوكالة «رويترز».
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وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني «تم الآن حل المشكلات التي واجهت (شات جي بي تي)».

وأضافت أن الخدمة عادت لدى معظم المستخدمين بحلول الساعة 4:34 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:34 بتوقيت غرينتش اليوم السبت)، وقالت إن عدداً صغيراً من العملاء واجه مشكلات في البرنامج حتى الخامسة مساء (01:00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت).

ونشر سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» على موقع «إكس» إن «شات جي بي تي» تعطل لمدة 30 دقيقة، وقال «أصبحنا أفضل كثيراً فيما يتعلق بالموثوقية، لكن من الواضح أن المزيد من العمل في انتظارنا».


ووفقاً لموقع موقع «داون ديتكيتور» لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19 ألفاً و403 مستخدمين بانقطاع الخدمة لمدة نصف ساعة تقريباً منذ الساعة 7:13 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:13 بتوقيت غرينتش اليوم السبت).

ومنذ إطلاق شات «جي بي تي» في تشرين الثاني 2022، اجتذبت الخدمة 250 مليون مستخدم نشط أسبوعياً. وارتفعت قيمة «أوبن إيه آي» إلى 157 مليار دولار من 14 مليار دولار في عام 2021 مع تسجيل إيرادات 3.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات ألتمان في ذلك الوقت. (الشرق الاوسط)
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