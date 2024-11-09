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تمكن العلماء الصينيون من إنشاء منظومة تتكون من سبعة بواعث للموجات الدقيقة تقع في أماكن مختلفة، توجه الطاقة بشكل متزامن إلى هدف محدد.ووفقا لصحيفة South China Morning Post الصينية، أنشأ العلماء في الجزء الغربي من الصين، منظومة من سبعة بواعث للموجات الدقيقة ( ميكروويف) تقع في أماكن مختلفة، توجه الطاقة بشكل متزامن إلى هدف واحد، ما يزيد من تأثيرها المدمر. وأن هذا العمل يشبه عمل "نجمة الموت" في سلسلة أفلام حرب النجوم.وأوضحت الصحيفة أن هذه المحطة الفضائية القتالية ركزت ثمانية أشعة ليزر لتدمير الكواكب.ويشير المبتكرون، إلى أن أشعة هذه المنظومة يمكنها بفعالية قمع إشارات مختلف الأقمار الصناعية.وكان يعتقد سابقا أن استخدام مثل هذه المنظومة أمر صعب ومعقد، لأن الموجات الكهرومغناطيسية يجب أن تضرب الهدف في نفس الوقت وبنفس الشكل. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري تقليل خطأ التوقيت إلى أقل من 170 بيكو ثانية (تريليون من الثانية)، وهو أكثر دقة من الساعة الذرية. وهذا ما تمكن الخبراء الصينيون من تحقيقه، بحسب الصحيفة.وتجدر الإشارة إلى أن الصحيفة سبق أن أفادت في شهر فبراير الماضي، أن العلماء تمكنوا لأول مرة في العالم من ابتكار أول باعث للموجات الدقيقة عالي الطاقة، يعتمد على محرك ستيرلينغ، ينتج مجالا مغناطيسيا قوته أربعة تسلا، أي أقل بقليل من نصف قوة المجال المغناطيسي لمصادم الهادرونات الكبير وأقوى بـ 68000 مرة من المجال المغناطيسي للأرض. ويمكن استخدام مثل هذا الجهاز للتشويش على الطائرات المسيرة والطائرات العسكرية وحتى الأقمار الصناعية. (روسيا اليوم)