Advertisement

منوعات

تحذير عاجل.. 6 كلمات لا تكتبها في محرك البحث أبداً!

Lebanon 24
11-11-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1276401-638669083287434854.jpg
Doc-P-1276401-638669083287434854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أصدرت شركة الأمن السيبراني "SOPHOS" تحذيرا عاجلا إثر الهجمات التي تعرض لها العديد من الأشخاص من طرف قراصنة على الانترنت.

وحثت شركة الأمن السيبراني على عدم كتابة 6 كلمات معينة في محركات البحث، حيث سيتعرض الشخص لسرقة معلوماته الشخصية بعد النقر على روابط احتيالية تظهر بالقرب من أعلى الصفحة.
Advertisement

وأشارت تقارير إلى أن الأشخاص الذين يكتبون في "غوغل" سؤال: "هل القطط البنغالية قانونية في أستراليا؟"، تعرضوا لسرقة معلوماتهم الشخصية.

وأوضحت شركة الأمن السيبراني في بيان لها: "غالبا ما يتم إغراء الضحايا بالنقر فوق برامج إعلانية ضارة أو روابط مقنعة على أنها تسويق مشروع. في الوقت الحاضر، تظهر الروابط الخطيرة فقط في نتائج البحث عند تضمين كلمة "أستراليا"، مما يعني أن سكان أستراليا هم الأكثر عرضة للهجوم".

وبمجرد أن ينقر المستخدمون على نتيجة البحث، والتي تبدو مشروعة، فإنهم يتعرضون لسرقة معلوماتهم الشخصية، مثل تفاصيل البنك، عبر برنامج يُعرف باسم "Gootloader".

ووفقا للشركة، يمكن للبرنامج أيضا منع المستخدمين من الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وفي حين يبدو مصطلح البحث عن القطط البنغالية محددا نسبيا، تزعم الشركة أن هذا يجعل تهديد الاختراق أكثر إثارة للقلق، لأنه لا يتعين عليك البحث عن أي شيء خبيث حتى تتم سرقة تفاصيلك الشخصية.

وتقول شركة "SOPHOS" إن القراصنة يتسللون بشكل متزايد إلى عمليات البحث غير الضارة على "غوغل" باستخدام تكتيك يُعرف باسم "تسمم محرك البحث".

وحثت الشركة أولئك الذين يعتقدون أنهم ربما كانوا ضحية لتسمم محرك البحث على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم في أقرب وقت ممكن.

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:42 | 2024-11-11
06:00 | 2024-11-11
05:30 | 2024-11-11
03:30 | 2024-11-11
02:00 | 2024-11-11
00:00 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24