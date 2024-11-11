ميزة جديدة من Gemini.. تعرفوا عليها

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حصل مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini على دعم لأداة ستسمح له بأداء مهام الهاتف الذكي المختلفة، حيث تم الإعلان عنه لأول مرة في Google I/O، ويُطلق عليه ملحق الأدوات المساعدة أو Utilities extension ويمكنه التحكم في تطبيقات ووظائف الطرف الأول مثل المنبه والمؤقت والتحكم في مستوى الصوت والكاميرا والمزيد.ومع ذلك، فإن عملاق التكنولوجيا الذي يقع مقره في ماونتن فيو يطرح الملحق تدريجيًا وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يتمكن جميع مستخدمي أجهزة أندرويد من رؤية الإمكانية.منذ إطلاق Gemini كمساعد للذكاء الاصطناعي لأجهزة أندرويد، افتقر روبوت الدردشة إلى بعض القدرات الحاسمة للغاية المتوفرة مع مساعد Google، فعلى سبيل المثال، لا يمكنه فتح التطبيقات أو النقر فوق صورة باستخدام كاميرا الهاتف أو ضبط المنبه.ولإصلاح هذه المشكلة، أعلنت Google عن ملحق أدوات مساعدة جديد في وقت سابق من هذا العام، وفي صفحات الدعم الخاصة بها، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أن الملحق يتم طرحه أخيرًا للمستخدمين.ومع ذلك، هناك بعض القيود، الميزة متاحة فقط عبر تطبيق Gemini للجوال على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لكي تعمل الميزة، يجب على المستخدمين تعيين Gemini كمساعد افتراضي افتراضي، وبالإضافة إلى ذلك، يعمل ملحق Utilities فقط مع المطالبات باللغة الإنجليزية في الوقت الحالي، وأيضًا، نظرًا لأن الميزة يتم طرحها تدريجيًا، فقد يضطر بعض المستخدمين إلى الانتظار لبعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لهم.وباستخدام هذا الامتداد، سيتمكن مساعد Gemini AI من إدارة العديد من المهام على شاشة القفل أيضًا، بعضها يشمل ضبط وإسكات المنبهات، وضبط وإيقاف المؤقتات، وتشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح اليدوي، والبلوتوث، وعدم الإزعاج ووضع توفير البطارية، والتحقق من مستوى صوت الجهاز ومستوى البطارية، وإيقاف تشغيل الجهاز أو إعادة تشغيله، والمزيد.كشفت Google أيضًا أن الامتداد سيسمح لمساعد الذكاء الاصطناعي بإجراء إجراءات متعددة بمطالبة واحدة. يمكنه أيضًا فتح مواقع الويب والتطبيقات وقائمة الإعدادات، وعلاوة على ذلك، سيتمكن Gemini أيضًا من فتح تطبيق الكاميرا والنقر فوق صورة أو التقاط لقطة شاشة.وستمنح هذه الإضافة أيضًا برنامج Gemini القدرة على التحكم في تشغيل الوسائط بما في ذلك وظائف الإيقاف المؤقت والتشغيل بالإضافة إلى الانتقال إلى الوسائط السابقة أو التالية، ومع ذلك، لن يعمل هذا إلا مع مشغل الوسائط الأصلي، وقد لا يعمل مع تطبيقات مثل Spotify أو Apple Music، وأخيرًا، سيتمكن المستخدمون أيضًا من ضبط المنبهات والمؤقتات باستخدام هذه الميزة. (اليوم السابع)